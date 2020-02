LIVE Sci alpino, Discesa Saalbach 2020 in DIRETTA: Thomas Dressen vince su Feuz e Caviezel, 10° Kilde, lontani gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA DISCESA DI SAALBACH

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO

ALEX VINATZER NON SARA’ IN GARA NEL PROSSIMO SLALOM IN GIAPPONE

14.33 Florian Schieder (50) ultimo azzurro in gara, conclude in 44esima posizione a 4.78.

14.18 Davide Cazzaniga (40) non ha concluso la sua prova

14.00 Si chiude qui, dunque, la nostra DIRETTA LIVE che, ad ogni modo, continueremo ad aggiornare con gli altri italiani e per eventuali inserimenti in classifica.

13.59 Dressen quindi centra il quinto successo in carriera ed è primo con 7 centesimi su Feuz, 9 su Caviezel, 26 su Janka e 49 su Hintermann. Sesto Jansrud su Kriechmayr, ottavo Muzaton, poi Clarey e Kilde decimo che conquista solamente 26 punti! In classifica generale sale a 882 punti contro i 903 di Kristoffersen.

13.57 Mattia Casse arriva con 13 centesimi in vetta, quindi con una bassa velocità si presenta al secondo intermedio con 30. Nel tratto finale continua a perdere passando prima a 1.19 quindi a 1.81 in 25esima posizione.

13.56 Si chiudono i primi 30 con Mattia Casse!

13.55 Matteo Marsaglia scia in maniera sufficiente nel terzo settore ma perde un secondo!!! Arriva al traguardo 19esimo a 1.24! Anche per lui chance sprecata!!!!!!!!!!!!

13.54 Matteo Marsaglia si presenta con 1 centesimo di vantaggio al primo intermedio, quindi 38 al secondo!!!!!!!!!!

13.52 Romed Baumann splendido in avvio, arriva con 31 centesimi di vantaggio a metà gara poi sbaglia tutto quello che può sbagliare e si trova a 1.20 al terzo intermedio! Conclude addirittura 23esimo a 1.79 clamoroso! Ora Matteo Marsaglia!

13.51 Il francese Nicolas Raffort chiude 21esimo a 1.60. Ora Romed Baumann.

13.50 Dopo Nicolas Raffort ci sarà Romed Baumann, quindi Matteo Marsaglia e Mattia Casse.

13.49 Emanuele Buzzi spreca tutto e perde 77 centesimi nel tratto medio, arriva al traguardo con poca velocità e chiude 19esimo a 1.33! Che occasione sprecata!!!

13.48 Emanuele Buzzi parte male con 20 centesimi di distacco già al primo intermedio, velocità buona per lui che si porta avanti di 11 centesimi a metà gara!!

13.47 Andreas Sander sbaglia nel terzo intermedio e si ritrova a 40 centesimi, prova a limitare i danni e chiude 13esimo a 1.02, che occasione sprecata! Ora Emanuele Buzzi!!!

13.46 Andreas Sander vola!! 23 centesimi di vantaggio a metà tracciato dopo una prima fase normale

13.44 Dominik Schwaiger scende in maniera impeccabile in alto e arriva con soli 18 centesimi a metà tracciato, al terzo intermedio perde un secondo in pochi metri e si trascina fino al traguardo dov’è 20esimo a 1.82. Tocca a un altro tedesco, Andreas Sander.

13.42 Nils Allegre si presenta con soli 5 centesimi al secondo intermedio, poi arriva nella parte decisiva e sbaglia pesantemente, lasciando 8 decimi in un colpo solo, quindi tagliando il traguardo in 14esima posizione a 1.13. Al cancelletto è pronto a partire il tedesco Dominik Schwaiger.

13.39 Jared Goldeberg (USA) inizia alla grande in vetta con un solo centesimo di distacco ma la migliore velocità, quindi si porta a 8 centesimi al secondo intermedio, poi spreca tutto a suon di errori chiudendo 19esimo a 1.95. Pronto alla partenza il francese Nils Allegre.

13.36 Benjamin Thomsen conclude un’altra prova senza guizzi in 20esima posizione a 2.25. Ora tocca allo statunitense Jared Goldberg.

13.35 Al via dopo il break il canadese Benjamin Thomsen. Tra poco inizierà la serie degli italiani!

13.34 Dressen alla caccia del quinto successo in carriera è sempre primo con 7 centesimi su su Feuz, 9 su Caviezel, 26 su Janka e 49 su Hintermann. Sesto Jansrud su Kriechmayr, ottavo Muzaton, poi Clarey e Kilde decimo che perde ancora una posizione e al momento conquisterebbe solamente 26 punti! In classifica generale sarebbe a 882 punti contro i 903 di Kristoffersen.

13.32 Bryce Bennett segna 2 centesimi di vantaggio dopo 14 secondi di gara, quindi perde 14 centesimi al secondo, diventano 31, chiude con un modesto 12esimo crono a 97 centesimi

13.31 Kjetil Jansrud perde tutto al terzo intermedio, ma ne mantiene 9, chiude sesto!!! Solamente sesto a 54 centesimi!! Kilde ora è decimo!! Con il numero 20 tocca a Bryce Bennett (USA).

13.30 Kjetil Jansrud vola in vetta con 12 centesimi su Dressen, quindi spinge a tutta e si porta a 55 di vantaggio!!!

13.28 Otmar Striedinger nonostante diversi errori ha soli 27 centesimi a metà gara, perde tantissimo al terzo intermedio dove arriva con 86, quindi taglia il traguardo 14esimo a 1.19. Ora tocca a Kjetil Jansrud!

13.26 Al comando rimane Thomas Dressen con 7 centesimi su Feuz, 9 su Caviezel, 26 su Janka e 49 su Hintermann. Sesto Kriechmayr, settimo Muzaton, poi Clarey e Kilde che perde ancora una posizione.

13.25 Carlo Janka parte bene in avvio, arriva con 10 centesimi di vantaggio nel secondo intermedio, procede con tanta velocità ma anche qualche errore che lo porta ad inseguire, quindi conclude quarto a 26 centesimi! Ancora uno svizzero in vetta! Ora Otmar Striedinger (Aut)

13.24 Kilde scivola in ottava posizione e ora sono solo 32 i punti conquistati. Al momento ha 888 punti contro i 903 di Kristoffersen!

13.23 Nils Hintermann (Svi) stupisce tutti con una parte iniziale perfetta e 21 centesimi a metà prova, cede mezzo secondo nel tratto finale, quindi chiude quarto a 49 centesimi! Ancora una grande prova!!! Ora tocca a Carlo Janka

13.21 Matthias Mayer prosegue in spinta ma sbaglia pesantemente una curva e perde 7 decimi in un colpo solo. Si mangia le mani e taglia il traguardo ottavo a 76 centesimi.

13.20 Matthias Mayer rientra dopo lo stop per influenza ma parte bene con soli 4 centesimi di gap in vetta. Il secondo intermedio parla di 4 centesimi di vantaggio!

13.18 Travis Ganong arriva con 22 centesimi in vetta, poi recupera e si porta a 16, quindi sbaglia pesantemente nel tratto conclusivo e si ferma in nona posizione a 1.13. Si chiudono i primi 15 con Matthias Mayer, attenzione!

13.16 Thomas Dressen sbaglia ampiamente in alto e arriva con 46 centesimi a metà gara, quindi cambia marcia e vola in testa per 9 centesimi, il tedesco è il più veloce e vola in vetttttttaaaaaaaaaa!!!!!!! Primo per 7 centesimi su Feuz!!!!!! Al via ora Travis Ganong (USA)

13.13 Daniel Danklmaier arriva a metà discesa con mezzo secondo di ritardo, quindi 70 centesimi al terzo intermedio, completa la sua prova in settima posizione a 1.03. Adesso attenzione a Thomas Dressen!

13.11 Johan Clarey inizia con un centesimo di vantaggio su Feuz, ma al secondo ne accusa 39. Il francese rimonta in maniera spettacolare e si porta a 11 centesimi, arriva nel rush finale e spreca! Quinto a 57 centesimi! Ora parte l’austriaco Daniel Danklmaier.

13.08 Al momento la classifica vede al comando Feuz con 2 centesimi su Caviezel e 47 su Kriechmayr. Quarto Muzaton a 53, quinto Kilde.

13.07 Josef Ferstl esce bene dal cancelletto con 4 centesimi al primo rilevamento, quindi gli sci non lo assecondano e si ritrova a 7 decimi a metà percorso. Conclude in calando in ottava posizione a 1.56. Pronto al via il francese Johan Clarey.

13.04 Aleksander Aamodt Kilde si lancia e arriva al primo intermedio con un solo centesimo di ritardo, che diventano 34 al secondo. Il norvegese non riesce a fare la differenza e al terzo intermedio arriva con 43 centesimi. Chiude solamente quinto a 67! Non certo quello che sperava per la sua rimonta in classifica generale… Al via ora il tedesco Josef Ferstl.

13.02 Ryan Cochran-Siegle conclude una prova senza acuti in settima posizione con un distacco di 2.04 da Feuz. Ed ora eccoci pronti! Tocca ad Aamodt Kilde!

13.00 L’errore commesso nel finale da Caviezel gli costa davvero caro e ora è Feuz a condurre con 2 centesimi. A breve toccherà a Kilde per una prova che potrebbe portarlo in vetta, dato che lo svizzero non è stato dominante.

12.59 Beat Feuz inizia con 7 centesimi di ritardo in vetta, quindi prova a sfruttare la sua potenza ma arriva a 28 centesimi al secondo. Nella parte conclusiva arriva a mezzo secondo di distacco ma con buona velocità e infatti è primo per 2 centesimi!! Che rimonta!!! Con il numero 8 è pronto Ryan Cochran-Siegle.

12.57 Matthieu Bailet non riesce a esprimere grande velocità nella parte alta e arriva al secondo intermedio con 54 centesimi di distacco, quindi diventano 1.14 prima dell’arrivo che lo vede quarto a 1.05. Dimostrazione che nel tratto finale Caviezel non è stato impeccabile. Ed ora arriva un momento clou della gara: tocca a Beat Feuz!

12.55 Vincent Kriechmayr inizia con 3 centesimi di vantaggio in avvio, quindi sbaglia diverse linee e si ritrova a 81 al secondo, quindi rimonta brillantemente nel finale ed è secondo a 45 centesimi da Caviezel. Ora con il pettorale numero sei è pronto il francese Matthieu Bailet.

12.53 Steven Nyman pasticcia subito in avvio e si presenta al secondo intermedio con un distacco di 90 centesimi. Tra un errore e l’altro taglia il traguardo con un gap di 1.36 in terza posizione. Al via ora l’austriaco Vincent Kriechmayr si inizia a fare sul serio!

12.51 Mauro Caviezel pennella nel primo tratto della discesa e dai 7 centesimi di vantaggio passa ai 70, quindi commette diversi errori pesanti e chiude con soli 51 centesimi di margine su Muzaton. Ora tocca a Steven Nyman (USA).

12.49 Max Franz, dopo diversi mesi davvero sottotono, prova a scuotersi. Parte bene in vetta con 7 centesimi di vantaggio, poi sbaglia completamente la prima curva complicata e spreca tutto. L’austriaco conclude cedendo decimi su decimi con una ennesima prova davvero scialba. Secondo a 1.93. Al cancelletto lo svizzero Mauro Caviezel.

12.47 Maxence Muzaton ci permette di vede una pista davvero perfetta, con una tracciatura varia con alcuni punti non semplici. La velocità non è clamorosa ma farà la differenza nei tratti di piano. Il francese chiude con il tempo di 1:33.56. Al via ora Max Franz (Aut)

12.45 SI PARTE! SCATTA UFFICIALMENTE LA DISCESA DI SAALBACH!

12.44 Tutto pronto a Saalbach! Gli atleti sono pronti al cancelletto di partenza. Si inizia con il francese Maxence Muzaton!

12.43 Si partirà leggermente più in basso del previsto. Le pesantissime nevicate di questi giorni non hanno permesso la pulizia della parte alta della pista Zwölfer per cui il percorso sarà più breve. Per il resto condizioni ideali per gareggiare. Visibilità impeccabile, tanta neve e vengo quasi assente!

12.41 La gara partirà subito forte con Muzaton (Fra), Franz (Aut), Caviezel (Svi), Nyman (Usa) e Kriechmayr (Aut). Feuz avrà il pettorale numero 7, Kilde il 9, il primo degli azzurri sarà Buzzi con il 26, quindi Marsaglia 29, Casse 30, Cazzaniga 40, Schieder 50

12.39 Quest’anno sono state disputate 7 discese con le vittorie di Dressen a Lake Louise, Feuz a Beaver Creek, Paris due volte a Bormio, Feuz a Wengen, Mayer a Kitzbuhel, quindi ancora Dressen a Garmisch.

12.37 Il tracciato della discesa odierna misura 2408 metri, la partenza è fissata a quota 1774, mentre l’arrivo è a 1060. Sono presenti 29 porte per un pendio interessante, ma non impossibile come accaduto nelle precedenti discese.

12.35 Dieci minuti al via della gara. La temperatura a Saalbach è di un grado, il cielo è sereno e la neve è ghiacciata.

12.33 Sul fronte della graduatoria della Coppa di discesa, invece, la strada è pressochè spianata per Beat Feuz. Lo svizzero comanda con 520 punti contro i 384 di Dominik Paris che, com’è ben noto, ha ormai chiuso da tempo la sua annata.

12.31 La classifica generale della Coppa del Mondo vede ancora al comando Henrik Kristoffersen con 903 punti contro gli 856 di Kilde ed i 842 di Alexis Pinturault. La situazione è quantomai intricata con i vari protagonisti che, volta per volta, stanno sprecando chance clamorose. La doppia inforcata di Kristoffersen e Pinturault nello slalom di Chamonix è stato un vero e proprio harakiri.

12.29 Oggi si partirà con la discesa libera, mentre domani toccherà al SuperG. Due ghiottissime occasioni per Aleksander Aamodt Kilde in ottica Sfera di Cristallo. Il norvegese, dopo aver superato indenne il weekend di Chamonix, ora vuole cambiare marcia.

12.27 Ricordiamo che questa due-giorni sulle nevi austriache va a sostituire il weekend che si sarebbe dovuto disputare a Yanqing in Cina e rinviato per i ben noti problemi legati al coronavirus.

12.25 Buongiorno e benvenuti a Saalbach-Hinterglemm. Tra 20 minuti prenderà il via la discesa maschile valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020. La Sfera di Cristallo potrebbe segnare una pagina fondamentale con questa tappa!

LA START-LIST DELLA DISCESA

La cronaca della prova di ieri – Il programma delle gare della settimana – Aleksander Aamodt Kilde vuole fare bottino pieno per salire in vetta alla classifica – Gli italiani al via della gara – La classifica generale della Coppa del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa di Saalbach (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla pista denominata Zwölfer prende dunque il via alla due-giorni che va a sostituire la tappa cinese di Yanqing cancellata per i ben noti motivi del coronavirus. Si parte quest’oggi, dunque, alle ore 12.45 con la prima delle due prove veloci (domani toccherà al supergigante) per 200 punti complessivi che potrebbero davvero andare a riscrivere la classifica generale.

Al momento la corsa alla Sfera di Cristallo vede al comando Henrik Kristoffersen con 903 punti contro gli 856 di Aleksander Aamodt Kilde ed i 842 di Alexis Pinturault. Ed è proprio il secondo in classifica che è pronto per sbancare la gara di oggi. Dopo i clamorosi passi falsi dei suoi rivali in quel di Chamonix il norvegese ha il vento in poppa e vuole sfruttare il momento per salire in vetta alla classifica e, domani, mettere in cascina altri punti pesanti.

Quali saranno i rivali di Aleksander Aamodt Kilde? Secondo quanto visto dalla prova di ieri, il caos regna sovrano. I migliori tempi sono stati messi a segno dai “carneadi” Ralph Weber, Christian Walder, Christoph Krenn, James Crawford e Johannes Kroll. Per questo motivo tutti i big hanno tirato il freno a mano, per cui torneremo a vedere i soliti Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer e Beat Feuz, sempre più verso il titolo di specialità. Per quanto riguarda gli italiani vedremo all’opera Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Florian Schieder, Davide Cazzaniga e Emanuele Buzzi che proveranno a farsi largo, in una stagione che li ha visto spesso ai margini delle classifiche.

La discesa di Saalbach-Hinterglemm prenderà il via alle ore 12.45 e metterà in palio 100 pesantissimi punti per la Coppa del Mondo generale. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

Foto: Lapresse