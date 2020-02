Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach 2020: Aleksander Aamodt Kilde vuole sfruttare due prove veloci per il cambio di passo

La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 saluta le Alpi francesi e la pista La Verte des Houches di Chamonix e si prepara per la lunga trasferta in terra cinese a Yanqing. Anzi no. Tutto cancellato. Il pericolo del coronavirus ha imposto lo spostamento della tappa asiatica e il Circo Bianco sarà di scena in quel di Saalbach, Austria, per due prove di capitale importanza in ottica classifica generale.

Si inizierà giovedì 13 febbraio con la discesa, quindi nella giornata successiva toccherà al supergigante. Due prove veloci che metteranno in palio 200 pesantissimi punti. Abbiamo ormai imboccato il rush finale della stagione e la lotta per la Sfera di Cristallo si fa sempre più serrata. I primi della classe sono racchiusi in un fazzoletto ma, come si è visto nell’ultimo weekend, le emozioni stanno facendo la differenza.

Il weekend di Chamonix, quantomeno sulla carta, doveva sospingere gli atleti delle discipline tecniche, invece, dopo due gare al limite del credibile, chi ci ha guadagnato è stato Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese, infatti, ha sfruttato le uscite di pista dei rivali nello slalom (errori pesanti e davvero imperdonabili) per poi andare a fare meglio di loro nel gigante parallelo. Siamo giunti al 12 febbraio, mancano 15 gare complessive e la situazione è la seguente: in vetta rimane, con le unghie e con i denti, Henrik Kristoffersen con 903 punti, quindi alle sue spalle è salito il suo connazionale a 856, mentre è terzo con 842 Alexis Pinturault.

Tre grandi interpreti divisi da appena 61 punti, una situazione che nel Circo Bianco al maschile non si vedeva ormai da tempo immemore, dopo l’era Marcel Hirscher. Come si è visto a Chamonix le emozioni stanno giocando un brutto scherzo ai protagonisti e, un weekend che doveva sancire la fuga di Kristoffersen e Pinturault, si è trasformato in un vero e proprio boomerang. Ora a Saalbach, tutta la pressione passa sulle spalle di Aamodt Kilde che dovrà sfruttare al massimo questa chance. Lo scandinavo è in piena corsa per la Sfera di Cristallo, anche se non ha mai vinto in questa stagione. Un dato che ha del clamoroso. La sua continuità sta facendo la differenza, ma ora serve il cambio di passo. Il titolo non è distante, anzi, ma sembra che nessuno sia ancora pronto ad agguantarlo. La tappa austriaca cambierà questi scenari?

Foto: Lapresse