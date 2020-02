LIVE Sci alpino, Discesa Saalbach 2020 in DIRETTA: Kilde all’attacco della vetta della generale, azzurri per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa di Saalbach (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla pista denominata Zwölfer prende dunque il via alla due-giorni che va a sostituire la tappa cinese di Yanqing cancellata per i ben noti motivi del coronavirus. Si parte quest’oggi, dunque, alle ore 12.45 con la prima delle due prove veloci (domani toccherà al supergigante) per 200 punti complessivi che potrebbero davvero andare a riscrivere la classifica generale.

Al momento la corsa alla Sfera di Cristallo vede al comando Henrik Kristoffersen con 903 punti contro gli 856 di Aleksander Aamodt Kilde ed i 842 di Alexis Pinturault. Ed è proprio il secondo in classifica che è pronto per sbancare la gara di oggi. Dopo i clamorosi passi falsi dei suoi rivali in quel di Chamonix il norvegese ha il vento in poppa e vuole sfruttare il momento per salire in vetta alla classifica e, domani, mettere in cascina altri punti pesanti.

Quali saranno i rivali di Aleksander Aamodt Kilde? Secondo quanto visto dalla prova di ieri, il caos regna sovrano. I migliori tempi sono stati messi a segno dai “carneadi” Ralph Weber, Christian Walder, Christoph Krenn, James Crawford e Johannes Kroll. Per questo motivo tutti i big hanno tirato il freno a mano, per cui torneremo a vedere i soliti Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer e Beat Feuz, sempre più verso il titolo di specialità. Per quanto riguarda gli italiani vedremo all’opera Christof Innerhofer, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Florian Schieder, Davide Cazzaniga e Emanuele Buzzi che proveranno a farsi largo, in una stagione che li ha visto spesso ai margini delle classifiche.

La discesa di Saalbach-Hinterglemm prenderà il via alle ore 12.45 e metterà in palio 100 pesantissimi punti per la Coppa del Mondo generale. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

Foto: Lapresse