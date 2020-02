LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Dressen primo sulle nevi di casa, Kilde secondo. Buzzi decimo! Indietro Innerhofer e Casse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA DISCESA DI GARMISCH

13.15: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per il gigante e buona giornata.

13.14: Vittoria per il tedesco Dressen sulla neve di casa di Garmisch, secondo posto per il norvegese Kilde che rilancia le ambizioni di vittoria della Coppa generale, terzo posto per il francese Clarey, sesto il leader di Coppa di discesa Feuz, decimo il migliore degli italiani Buzzi.

13.12: Errore anche per Scheider che non conclude la sua prova.

13.00: Errore grave di Cazzaniga che chiude a 5”22 dalla vetta

12.48: Non ci sono inserimenti nelle prime posizioni con le ultime discese. Attendiamo gli ultimi due azzurri

12.43: Abbracci e champagne per Peter Fill al traguardo

12.42: Chiude la sua gara a braccia alzate. Applausi per il grande PETER FILL

12.41: E’ partito Peter Fill che saluta tutti. Non è gara vera per l’azzurro che sta andando a velocità di crociera per salutare gli addetti ai lavori sparsi sulla pista. E’ la sua ultima discesa di Coppa del Mondo

12.40: Lo statunitense Goldberg chiude la sua prova a 1″01 dalla testa

12.38: L’austriaco Walder è 29mo a 1″91

12.37: Perde progressivamente l’azzurro Marsaglia e conclude la sua prova lontano dai migliori: 26mo a 1″58 da Dressen

12.36: Marsaglia all’intermedio ha 58 centesimi di ritardo, troppi

12.34: Troppi errori nella seconda parte di gara per l’azzurro Mattia Casse che disputa una gara non all’altezza delle attese: è 24mo a 1″37 dalla vetta

12.34: Casse all’intermedio ha lo stesso tempo di Dressen

12.33: L’austriaco Danklmaier è 16mo a 94 centesimi dalla vetta

12.30: Perde un’enormità il tedesco Sander nell’ultima fascia di gara. O c’è un errore nel rilevamento dell’intermedio o quel poco sole che batte sul tratto finale sta rallentando clamorosamente la pista. Il tedesco è 14mo a 74 centesimi

12.28: Il tedesco Schwaiger conclude la sua prova a 97 centesimi da Dressen, 15mo

12.26: Il francese Allegre conclude la sua prova al 18mo posto a 1″09 da Dressen

12.24: E’ decimo l’azzurro Buzzi ma nell’ultima parte della gara ormai il tempo non si può più fare. Aveva solo 2 centesimi di ritardo nella penultima rilevazione e ha chiuso con 54 centesimi di ritardo

12.24: Buzzi a 23 centesimi da Dressen all’intermedio

12.22: E’ 15mo l’austriaco Baumann a 98 centesimi dalla vetta

12.18: E’ solo 13mo Christoph Innerhofer, che aveva recuperato qualcosa nel penultimo tratto di gara ma nell’ultimo, come chi lo ha preceduto ha perso quasi mezzo secondo chiudendo a 83 centesimi da Dressen

12.17: L’azzurro Innerhofer all’intermedio ha 33 centesimi di ritardo

12.16: Diverse sbavature per il francese Muzaton che è 16mo a 1″29 da Dressen

12.15: Rischi per Muzaton che all’intermedio ha un ritardo di 48 centesimi

12.13: Qualche errore di linea per lo statunitense Nyman nella seconda parte di di gara: chiude 16mo con un ritardo di 1″50

12.13: Nyman ha 59 centesimi di ritardo all’intermedio

12.11: Perdono praticamente tutti nell’ultimo tratto di gara: Janka perde 4 decimi e si inserisce al decimo posto a 55 centesimi da Dressen

12.10: All’intermedio Janka ha un ritardo di 5 centesimi

12.09: E’ decimo a pari merito con Ferstl, lo statunitense Cochran-Siegle che accumula un ritardo di 65 centesimi

12.08: Cochran-Siegle all’intermedio ha 28 centesimi di ritardo

12.07: Perde anche nella seconda parte di gara lo statunitense Bennett che chiude al 13mo posto a 1″16

12.05: Bennett all’intermedio ha 63 centesimi di ritardo

12.03: Perde tanto nella parte finale, dopo aver recuperato nel penultimo tratto, il tedesco Ferstl che è decimo a 65 centesimi dal compagno

12.02: Il tedesco Ferstl all’intermedio ha 34 centesimi di ritardo

12.01: Un errore nella parte centrale costa carissimo al norvegese Jansrud che si inserisce all’ottavo posto a 49 centesimi da Dressen

12.00: 5 centesimi di vantaggio per Jansrud all’intermedio

11.58: E’ lontano dai primi il francese Bailet che chiude 11mo a 1″61 da Dressen

11.57: Bailet all’intermedio ha un ritardo di 56 centesimi

11.56: Perde tanto nel finale lo svizzero Caviezel nella seconda parte di gara: è nono a 97 centesimi da Dressen

11.56: Caviezel ha 17 centesimi di ritardo all’intermedio

11.52: Gran seconda parte di gara per lo statunitense Ganong, fra i pochi a recuperare qualcosa a Dressen: è quinto a 27 centesimi da Dressen. Sono tutti vicinissimi

11.51: Ganong all’intermedio ha un ritardo di 43 centesimi

11.50: E’ terzo il francese Clarey a 17 centesimi. Anche lui non riesce a strappare centesimi a Dressen nell’ultimissimo tratto della pista

11.49: Vantaggio di 17 centesimi per Clarey all’intermedio

11.48: Chiude in settima posizione l’austriaco Striedinger, autore di una prova non indimenticabile con 1″08 di ritardo su Dressen

11.47: Striedinger ha 21 centesimi di ritardo all’intermedio

11.45: E’ secondo il norvegese Kilde che disputa una seconda parte di gara magistrale, recuperanmdo mezzo secondo a Dressen che già aveva fatto bene. Ha 16 centesimi di ritardo

11.44: Kilde all’intermedio con un errore in alto ha 48 centesimi di ritardo

11.42: Prova da dimenticare il canadese Thomsen che disputa una gara anonima e chiude a 1″79 da Dressen, sesto e ultimo

11.42: Il canadese Thomsen all’intermedio ha 79 centesimi di ritardo

11.41: Perde tanto nel finale con qualche linea discutibile l’austriaco Kriechmayr che aveva 16 centesimi di vantaggio all’ultimo rilevamento e chiude però secondo a 26 centesimi dal tedesco

11.39: All’intermedio Kriechmayr ha 2 centesimi di ritardo

11.38: Prende quota la prova di Dressen che rifila allo svizzero Hintermann 39 centesimi nella seconda parte di gara: è terzo a quattro centesimi da Feuz

11.37: Lo svizzero Hintermann ha 6 centesimi di ritardo all’intermedio

11.36: Perde progressivamente lo svizzero Feuz nella seconda parte di gara: per lui un ritardo di 35 centesimi al traguardo e secondo posto

11.35: Feuz ha 6 centesimi di ritardo

11.33: L’austriaco Max Franz commette qualche sbavatura di troppo e conclude la sua prova con 52 centesimi di ritardo su Dressen, è secondo

11.31: Dressen chiude la sua prova in 1’39″31 senza apparenti errori

11.29: Thomas Dressen (Germania) sarà il primo a prendere il via

11.26: C’è il sole, la temperatura al traguardo è alta, +4°, gli organizzatori hanno puntato sulla pista dove solitamente gareggiano le donne nella parte alta

11.23: Ecco i pettorali dei favoriti: Franz 2, Feuz 3, Kriechmayr 5, Kilde 7, Clarey 9, Caviezel 13, Cochran-Sielgle 16

11.20: Gli italiani al via sono sette. Ecco i pettorali: Innerhofer 20, Buzzi 22, Casse 27, Marsaglia 28, Fill 31, Cazzaniga 40, Schieder 50

11.16: All’appello manca anche il vincitore di Kitzbuehel, l’austriaco Mathias Mayer, alle prese con una brutta influenza

11.12: L’Italia si affida ai suoi due atleti più in forma, un Innerhofer che, di fatto, dovrà chiudere qui la stagione per via di un regolamento strambo e Casse che ieri in prova ha chiuso al decimo posto e che sembra in ottima condizione

11.08: Il norvegese Kilde è stato secondo alle spalle di Clarey nell’unica prova di Garmisch, terzo posto per un altro norvegese, Jansrud in grande crescita di condizione, poi Ferstl, Cochran-Siegle e Franz

11.05: Gara favorevole al norvegese Kilde nella corsa alla Coppa del Mondo che ha visto in settimana l’accelerazione di Kristoffersen, quarto nello slalom di Kitzbuehel e vincitore a Schladming

11.02: Beat Feuz, in assenza di Dominik Paris, è il grande favorito della gara odierna ma il primo posto lo dedichiamo a un grande campione azzurro arrivato al passo d’addio, Peter Fill, due Coppe del Mondo di specialità, una Coppa del Mondo di combinata, un argento e un bronzo ai Mondiali, 3 vittorie e 22 podi in Coppa del Mondo, lascia dopo una carriera lunga e piena di soddisfazioni. Oggi la sua ultima gara

11.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della discesa libera di Garmisch

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Dalle ore 11.30 sarà di scena la gara più veloce sulla celebre pista Kandahar per una battaglia ad altissimi livelli sotto differenti punti di vista.

La gara di oggi, in primo luogo, sarà l’ultima della carriera del nostro Peter Fill. Il vincitore della Coppa di discesa nel 2016 e 2017 e di quattro gare in Coppa del Mondo, ha deciso di dire “addio” al Circo Bianco dopo tanti problemi fisici. Lascia a 37 anni dopo la caduta di Kitzbuhel. Anche per Christof Innerhofer non sarà una giornata come tutte le altre. L’altoatesino, a sua volta alla ricerca della migliore condizione fisica, si cimenta sulla pista nella quale ai Mondiali del 2011 vinse la medaglia d’oro in supergigante, l’argento in supercombinata e il bronzo in discesa.

Per il nostro alfiere, ovviamente, sognare la vittoria sarà quasi impossibile. Per quel risultato sgomiteranno i vari Beat Feuz, Aleksander Aamodt Kilde (a caccia di punti pesanti in ottica classifica generale) e Vincent Kriechmayr, viste le assenze di Dominik Paris e quella dell’ultima ora di Matthias Mayer che, quindi, può già salutare i sogni di vittoria della Sfera di Cristallo.

La discesa di Garmisch prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara per non perdere nemmeno un secondo della gara sulla Kandahar.

