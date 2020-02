LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Christof Innerhofer per risorgere sulla pista più amata, Casse sogna il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA

CANCELLATA LA DISCESA DI ROSA KHUTOR A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO

La cronaca della prova di ieri – La preview del weekend di Garmisch – Gli italiani al via

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Dalle ore 11.30 sarà di scena la gara più veloce sulla celebre pista Kandahar per una battaglia ad altissimi livelli sotto differenti punti di vista.

La gara di oggi, in primo luogo, sarà l’ultima della carriera del nostro Peter Fill. Il vincitore della Coppa di discesa nel 2016 e 2017 e di quattro gare in Coppa del Mondo, ha deciso di dire “addio” al Circo Bianco dopo tanti problemi fisici. Lascia a 37 anni dopo la caduta di Kitzbuhel. Anche per Christof Innerhofer non sarà una giornata come tutte le altre. L’altoatesino, a sua volta alla ricerca della migliore condizione fisica, si cimenta sulla pista nella quale ai Mondiali del 2011 vinse la medaglia d’oro in supergigante, l’argento in supercombinata e il bronzo in discesa.

Per il nostro alfiere, ovviamente, sognare la vittoria sarà quasi impossibile. Per quel risultato sgomiteranno i vari Beat Feuz, Aleksander Aamodt Kilde (a caccia di punti pesanti in ottica classifica generale) e Vincent Kriechmayr, viste le assenze di Dominik Paris e quella dell’ultima ora di Matthias Mayer che, quindi, può già salutare i sogni di vittoria della Sfera di Cristallo.

La discesa di Garmisch prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara per non perdere nemmeno un secondo della gara sulla Kandahar.

