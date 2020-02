Sci alpino, Thomas Dressen fa il colpo nella discesa di Garmisch! Podio e punti pesanti per Kilde, 10° Buzzi!

Grande festa tedesca a Garmisch-Partenkirchen. Thomas Dressen conquista la discesa di casa sulla mitica Kandahar, chiudendo con il miglior tempo in 1’39″31. Il tedesco ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, cogliendo il quarto successo della carriera (tutti in questa specialità), il secondo in questa stagione dopo quello dello scorso novembre a Lake Louise. Una vittoria a Garmisch che mancava per la Germania addirittura dal 1992, quando vinse Markus Wasmeier.

Importantissima in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, la seconda posizione colta dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde, staccato di sedici centesimi dal vincitore. Sul podio sale anche il francese Johan Clarey, che paga 17 centesimi e può recriminare per un errore nella parte finale.

Quarta posizione per l’austriaco Vincent Kriechmayr (+0.26), mentre è quinto l’americano Travis Ganong (+0.27). Limita i danni lo svizzero Beat Feuz, sesto al traguardo (+0.35), che resta comodamente leader della classifica di specialità. Alle sue spalle il connazionale Niels Hintermann (+0.39), mentre completano la Top-10 il norvegese Kjetil Jansrud (+0.49), l’austriaco Max Franz (+0.52) ed un ottimo Emanuele Buzzi.

Davvero una bella gara dell’azzurro, che si riprende dopo alcuni risultati deludenti. Buzzi chiude a 54 centesimi dalla vetta, praticamente tutti persi nella parte finale del tracciato dopo una gara alla pari con Dressen. Distacchi comunque molto ravvicinati, visto che Christof Innerhofer chiude tra i primi venti ad 83 centesimi dalla vetta. Complice un brutto errore nella parte centrale Mattia Casse paga 1.37 da Dressen, mentre è più attardato Matteo Marsaglia (+1.58).

E’ stata anche l’ultima gara della carriera di Peter Fill. L’altoatesino ha annunciato il ritiro ed ha vissuto una passerella dopo 355 presenze in Coppa del Mondo, collezionando 22 podi e 3 vittorie. Fill ha vinto anche tre Sfere di cristallo, per due volte in discesa ed una in combinata.

Nella classifica di specialità comanda sempre Beat Feuz con 520 punti, contro i 384 di Dominik Paris (ormai impossibilitato a recuperare) e i 307 di Kilde. Il norvegese si avvicina, invece, al connazionale Kristoffersen nella generale, arrivando a 780 punti contro gli 841 del compagno di squadra.

Foto: Fisi/Pentaphoto