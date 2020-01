Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2020: sulla Kandahar riparte la rincorsa alla Sfera di Cristallo

Dopo il doppio impegno sulle nevi austriache tra Kitzbuhel e Schladming, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 si trasferisce in Germania per il canonico appuntamento di Garmisch-Partenkirchen. I protagonisti del Circo Bianco saranno impegnati in due prove sulla pista Kandahar, una discesa per quanto riguarda la giornata di sabato e un gigante domenica che chiuderà il weekend bavarese.

Due gare, 200 punti pesantissimi in ottica Sfera di Cristallo. Abbiamo ormai imbeccato il rush finale di questa annata, per cui ogni occasione va colta e ogni errore costerà a carissimo prezzo per chi lo commetterà. Dopo il successo nello slalom di Schladming, Henrik Kristoffersen ha piazzato uno scatto importante in vetta alla classifica generale. Il norvegese, infatti, comanda con 841 punti contro i 722 di Alexis Pinturault (che quindi accusa 119 lunghezze di distacco) quindi i 700 di Aleksander Aamodt Kilde ed i 692 di Matthias Mayer.

Sarà questo quartetto a lottare per la Coppa del Mondo fino alla fine. E lo farà anche in questo weekend di Garmisch. Le due prove favoriranno l’uno o l’altro a seconda della specialità, ma non garantiranno bottino pieno a nessuno. Tutto, quindi, potrebbe essere rimesso in ballo o, in caso di errore, potrebbe avvicinarsi all’epilogo.

Si inizierà, come detto, con la discesa di sabato alle ore 11.30. Aamodt Kilde dovrà assolutamente puntare al bottino pieno per accorciare rispetto ai rivali e mettere loro pressione, ma dovrà fare i conti, come sempre, con Beat Feuz, dominatore della classifica di specialità. L’assenza di Dominik Paris dalle prove veloci, ad ogni modo, è un punto a loro favore, dato che estrometto un protagonista sempre pronto a conquistare podi e punti pesanti.

Il fine settimana si concluderà con il gigante di domenica (prima manche ore 10.30, seconda ore 13.30) in una specialità che in quest annata non ha visto un dominatore vero e proprio, nella quale le sorprese non sono mancate. Sarà la grande chance, ovviamente, di Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault per rimettere punti tra loro e gli inseguitori, in un weekend davvero al cardiopalma in quel di Garmisch. La stagione volge verso la conclusione e i “magnifici quattro” vogliono il titolo. Dopo gli otto anni di dominio di Marcel Hirscher la domanda è solamente una: chi succederà alla leggenda austriaca?

Foto: Lapresse