LIVE Biathlon, Sprint maschile Mondiali 2020 in DIRETTA: Lukas Hofer e Dominik Windisch, uno ‘zero’ per sognare

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sprint maschile valida per i Mondiali 2020 di biathlon ad Anterselva. Terza giornata della rassegna iridata sulle nevi italiane e le speranze per far bene in casa Italia non mancano.

Nella staffetta mista Lukas Hofer e Dominik Windisch, infatti, hanno dimostrato di essere in buona condizione sugli sci ed è chiaro che la resa della loro prestazione sarà molto influenzata da quanto sapranno fare al poligono. L’obiettivo è quello di minimizzare agli errori, parlando di una specialità che ha solo due sessioni di tiro, per poi giocarsela con chiunque nel fondo.

Sulla carta i favoriti sono il norvegese Johannes Bø, che in stagione ha vinto le tappe di Coppa del Mondo in questa prova ad Östersund e ad Hochfilzen, e il francese Martin Fourcade, a segno ad Oberhof e a Ruhpolding. Indubbiamente il confronto diretto tra questi due grandi personaggi del biathlon potrebbe infiammare la gara. Attenzione però al resto della truppa che non starà a guardare. Il tedesco Benedikt Doll, vittorioso a Le Grand Bornand, potrebbe giocare un brutto scherzo, al pari dell’altro atleta di casa Bø (Tarjei) e dell’altro transalpino Quentin Fillon Maillet, con due podi in CdM nelle sprint, e in evidenza nel corso della prova a squadre citata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint maschile valida per i Mondiali 2020 di biathlon ad Anterselva: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.45. Buon divertimento!

Foto: Federico Angiolini