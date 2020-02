Biathlon, Mondiali Anterselva 2020. Lukas Hofer: “Oggi ho sentito di più la pressione rispetto alla mista”. Dominik Windisch: “Mi sentivo stanco, ho fatto fatica sugli sci”

Vi riportiamo le dichiarazioni degli azzurri dopo la sprint maschile dei Mondiali 2020 di biathlon, in corso di svolgimento ad Anterselva. Alexander Loginov, grazie allo zero al tiro e con una prova solida sugli sci, ha regalato una medaglia pesante alla Russia nella giornata della squalifica di Ustyugov e Slepstova. Ha sognato a lungo la medaglia d’oro Quentin Fillon Maillet, che ha fatto registrare il miglior tempo sugli sci, ma non è bastato per salire sul gradino più alto del podio. Bronzo per Martin Fourcade che è riuscito si a battere Johannes Boe ma che ora nella generale deve difendersi dal connazionale Fillon Maillet.

Ventunesima posizione per Lukas Hofer, con un errore commesso per serie e che ha viaggiato in compagnia di Johannes Boe nell’ultimo giro: “Oggi ho sentito di più la pressione rispetto alla mista, infatti ho aperto male a terra. Ho provato a riprendermi al tiro e ho commesso un errore stupido nell’ultimo colpo volendo accelerare il ritmo e infatti ho imprecato dopo aver mancato il bersaglio. Non ero molto convinto della scelta del primo gruppo oggi per la condizione della neve, però domani siamo tutti insieme e ci sono delle chance per l’inseguimento. Non mi sorprende l’oro di Loginov, si trova bene in altitudine e l’ha dimostrato anche nelle scorse stagioni. Le altre nazioni rispetto alla Coppa del Mondo hanno avuto più tempo per preparare le gare in altitudine e si vede che hanno una marcia in più rispetto al solito, il livello rimane davvero altissimo. Ho faticato un po’ sugli sci ma sono riuscito nell’ultimo giro a tenere J. Boe, la forma comunque c’è e sono fiducioso per le gare contro l’uomo”.

Conquista l’ultimo punto disponibile per la classifica generale Thomas Bormolini, 40° con un errore commesso nella seconda serie: “Sono contento della mia performance al tiro, l’errore in una pista così esigente ci sta. Sono partito convinto anche grazie a un tifo incredibile sul percorso e ho pagato di più nell’ultimo giro, cerchiamo di recuperare bene per fare un bell’inseguimento domani”.

Falloso al poligono Dominik Windisch, autore di tre errori. Per l’altoatesino non è stata la sua miglior giornata, conclusa al 48° posto: “Ho fatto fatica oggi anche sugli sci, mi sentivo più stanco. Al poligono ero un po’ tirato, soprattutto nella serie in piedi, ma ho commesso troppi errori. Sicuramente ero più teso nella staffetta ma non so spiegare cosa è andato storto oggi, cerco di recuperare le energie per potermi riscattare nella gara di domani oppure lo considererò un allenamento per le prossime gare”.

All’esordio nei Mondiali Daniele Cappellari, 73° dopo aver mancato un bersaglio in piedi: “Si sentono molto i tifosi italiani sulla pista, è un emozione bellissima e ho cercato di tener duro fino alla fine. Non sono molto soddisfatto della mia performance, mi ero fissato come obiettivo di poter entrare nell’inseguimento. Nei primi due giri ho tenuto bene, mentre nell’ultimo ho faticato molto perdendo quei secondi importanti per la qualifica. Faremo un po’ di pausa per preparare al meglio le prossime gare”.

