Biathlon, Lukas Hofer infila sette errori e poi sorride ai Campionati Italiani. Comola premiata

In Val Martello (provincia di Bolzano) si è concluso il fine settimana riservato ai Campionati Italiani di biathlon, con la disputa delle mass start. I due tricolori assoluti sono stati conquistati da Samuela Comola e Lukas Hofer, al termine di due prove condizionate da un vento molto forte.

Il veterano della Val Pusteria ha primeggiato nonostante i sette errori al poligono (1-2-2-2), tagliando il traguardo con il tempo di 34:06.8 e un vantaggio di 6.9 secondi nei confronti di Marco Barale (tre sbagli al tiro) e di 19.8 secondi su Elia Zeni (0-1-0-1).

Una sola imprecisione con l’arma in mano per Comola in occasione dell’ultimo passaggio in piazzola, chiudendo poi con il tempo di 31:57.7 e precedendo Hannah Audchentaller (2-0-1-1) di 38.5 secondi e Rebecca Passler (1-3-0-1) di 46.8 secondi.