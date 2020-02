Biathlon, Mondiali 2020: pagelle 15 febbraio. La giornata di Alexander Loginov, Johannes Boe il grande battuto. Male gli azzurri

Va in archivio la terza giornata dei Mondiali 2020 di biathlon, che ha visto disputare la 10 km sprint maschile, nella quale è stato incoronato il russo Alexander Loginov, davanti ai francesi Quentin Fillon Maillet e Martin Fourcade. I distacchi odierni faranno da base di partenza per la 12.5 km pursuit di domani. Andiamo a scoprire le pagelle odierne.

PAGELLE 10 KM SPRINT MASCHILE MONDIALI BIATHLON 2020

Alexander Loginov (Russia), 10: la gara perfetta. Dieci su dieci al poligono, è l’unico su cui Fillon Maillet non riesce a guadagnare un errore di margine sugli sci. Domani nella pursuit la storia sarà diversa e probabilmente il francese lo raggiungerà presto, ma oggi il suo oro iridato è più che meritato.

Quentin Fillon Maillet (Francia), 9: la grande condizione sugli sci non basta per il titolo iridato, perché l’errore a terra apre la porticina nella quale si infila Loginov. Si mette alle spalle il connazionale Fourcade, rosicchiando qualcosa in ottica classifica generale e mostrando brillantezza maggiore del capoclassifica.

Martin Fourcade (Francia), 8.5: lo zero odierno basta solo per il bronzo, ottenuto per 3″0 su Tarjei Boe. Piccolo campanello d’allarme con la gran prestazione sugli sci di Fillon Maillet, che si avvicina nella generale (e sarebbe ancor più vicino considerando gli scarti). Domani nella pursuit gli toccherà rincorrerlo.

Johannes Boe (Norvegia), 5: è il grande sconfitto di giornata, con il quinto posto ed un errore a terra che gli preclude il podio. Domani probabilmente assisteremo ad un grande inseguimento da parte sua, ma occorrerà precisione al poligono. Si complica la rincorsa nella generale, con i diretti rivali Fourcade e Fillon Maillet che lo battono.

Lukas Hofer (Italia), 5.5: un errore a terra ed uno in piedi sono troppi in una sprint, dove non si può ambire a molto se non si ha un gran motore sugli sci. Il 21° posto non è ciò che ci si attendeva sulle nevi di casa e domani parte con un fardello di 1’22” e soprattutto tanti avversari da superare.

Thomas Bormolini (Italia), 6: una buona prestazione al tiro è ciò che serve, soprattutto in ottica staffetta, dato che il passo sugli sci non è dei migliori. Oggi con un solo errore in piedi paga due minuti dalla vetta ed acciuffa un punticino per la classifica. Obiettivo per domani sarà quello di restare almeno in zona punti con una buona prova al poligono.

Dominik Windisch (Italia), 5: tre errori al poligono sono troppi, e l’azzurro resta fuori dalla zona punti, compromettendo anche l’inseguimento dove partirà con 2’10” ed un ruolo destinato ad essere, purtroppo, quello della comparsa. Dovrà riscattarsi domani, soprattutto al tiro.

Daniele Cappellari (Italia), 5.5: un errore in piedi gli preclude la possibilità di qualificarsi alla pursuit di domani e questo è un peccato, dato che sarebbe servito molto gareggiare soprattutto in ottica staffetta. Avrà ancora, con ogni probabilità, l’individuale per testarsi.

