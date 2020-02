Biathlon, Mondiali Anterselva 2020. Johannes Boe “Dispiaciuto per il risultato ma ho dato il massimo, ci riproverò nell’inseguimento”

L’uomo più atteso della vigilia per una volta ha tradito: Johannes Boe ha mancato il podio nella sprint dei Mondiali di biathlon 2020 in corso di svolgimento ad Anterselva. La Norvegia dopo i due ori nelle prime due giornate deve accontentarsi dei due piazzamenti a ridosso del podio con Tarjei e Johannes Boe rispettivamente quarto e quinto, in particolare quest’ultimo a 23.9 secondi dal vincitore Loginov con un errore commesso nella prima serie. Di seguito le dichiarazioni rilasciate del vincitore dell’ultima sfera di cristallo dopo la gara:

“Sono dispiaciuto per il risultato ma penso di aver fatto una buona gara, solo quattro atleti sono stati migliori di me e devo rispettare questo fatto. Non penso che l’errore nella prima serie sia arrivato per aver spinto troppo sugli sci nel primo giro, ma effettivamente nell’ultimo giro ho sofferto una partenza un po’ troppo sprint, ma ho dato il massimo anche se oggi non è stato abbastanza per andare a medaglia. Ci riproverò però domani nell’inseguimento. E’ sorprendente e strana però la notizia arrivata oggi per il bronzo che probabilmente mi sarà assegnato per le vicende di doping e certamente mi fa piacere, sono contento che sia stata fatta giustizia e che vengano presi coloro che imbrogliano”.

nicolo.persico@oasport.it

Foto: Federico Angiolini