LIVE Biathlon, Sprint maschile Mondiali 2020 in DIRETTA. Loginov sorprende i francesi: è oro! Fillon Maillet secondo, Fourcade terzo. I fratelli Boe giù dal podio

15.58: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, appuntamento a domani con il doppio inseguimento. Buona serata

15.57: Gli italiani: Hofer 21mo a 1’22”, Bormolini 39mo a 1’59”, Windisch 46mo a 2’10”, Cappellari 66mo a 3’06” fuori dall’inseguimento

15.55: La classifica finale: 1) Loginov (Rus), 2) Fillon Maillet (Fra), 3) Fourcade (Fra), 4) T. Boe (Nor), 5) J. Boe (Nor), 6) Jacquelin (Fra), 7) Peiffer (Ger), 8) Horn (Ger), 9) Leitner (Aut), 10) Pidruchniy (Ukr)

15.53: Smolski, 15mo, Nelin 19mo sono entrambi davanti a Hofer per poco

15.48: Un errore per Cappellari in piedi, è 52mo a 1’42”

15.47: L’austriaco Leitner si inserisce al nono posto

15.45 Smolski 11mo a 36″ dopo il secondo poligono

15.44: Bormolini chiude al 32mo posto a 1’59” da Loginov

15.40: Ecco la top ten provvisoria che non si discosterà molto da quella finale: 1) Loginov (Rus), 2) Fillon Maillet (Fra), 3) Fourcade (Fra), 4) T. Boe (Nor), 5) J. Boe (Nor), 6) Jacquelin (Fra), 7) Peiffer (Ger), 8) Horn (Ger), 9) Pidruchnyi (Ukr), 10) Samuelsson (Swe)

15.38: 5 su 5 di Cappellari a terra: è 34mo a 33″6

15.37: Sesta piazza per il francese Jacquelin che chiude a 30″ da Loginov

15.35: Un errore per Bormolini al secondo poligono

15.34: Jacquelin è sesto al km 8.5

15.32: Windisch è 31mo a 2’10”, la qualificazione per l’inseguimento non dovrebbe essere in dubbio

15.31: Horn è settimo al traguardo, il migliore degli azzurri è Hofer, 13mo, Bormolini perde tanto nel secondo giro

15.28: LOGINOV VA IN TESTA!!!! 6″5 di vantaggio su Fillon Maillet. Un errore fatale per Jacquelin, che consegna la vittoria al russo

15.27: A 400 metri dal traguardo Loginov ha 7″ di vantaggio su Fillon Maillet

15.27: Bormolini non sbaglia a terra ed è decimo dopo il primo poligono

15.25: Al km 8.5 Loginov tiene!!! Ha 7″ di vantaggio su Fillon Maillet

15.23: Doppio errore di Windisch in piedi: purtroppo arriverà un distacco pesante anche in vista dell’inseguimento per l’azzurro

15.21: LOGINOOOOOOOOOV!!! 5 su 5 con una velocità impressionante!!! Passa con 7″6 di vantaggio su Fillon Maillet, Anche Jacquelin senza errori ed è in testa dopo il primo poligono

15.19: Il Boe da podio è Tarjei: terzo a 16″ da Fillon Maillet. Peiffer si inserisce al quinto posto

15.18: Loginov primo al km 5.2

15.17: Martin Fourcade chiude al secondo posto a 13″ da Fillon Maillet. Tarjei Boe potrebbe attaccare il fratello Johannes

15.15: Windisch sbaglia l’ultimo bersaglia: 4 su 5 e ritardo importante per l’azzurro

15.14: Al km 8.5 Fourcade è secondo a 8″ da Fillon Maillet. Bene Loginov al primo poligono, quarto a 2″ da Boe

15.12: Nessun errore in piedi anche per Peiffer e T. Boe. Potrebbero anche puntare al podio

15.12: Che finale di Fillon Maillet che chiude con un vantaggio di 17″ su J. Boe

15.11: Al traguardo Hofer pareggia Porshnev

15.09: FOURCADE!!! 5 su 5 anche in piedi e se la gioca con Fillon Maillet che sembra poter battere J. Boe. Sarà un affare tra francesi?

15.08: Hofer in salita sta attaccando e staccando J. Boe, Fillon Maillet è in testa al km 8.5

15.07: Dopo il secondo poligono: Fillon Maillet, J. Boe, Porshnev, Hofer, Desthieux

15.06: Hofer sta tenendo il ritmo di J. Boe nell’ultimo giro, potrebbe guadagnare tante posizioni

15.05: Che battaglia!!! Fillon Maillet non sbaglia in piedi e ha 6 decimi di vantaggio su Boe!!!

15.04: Bene Peiffer, benissimo T. Boe, entrambi perfetti a terra

15.02: BOEEEEEEEEE!!! 5 su 5 nel poligono in piedi e adesso chi può togliergli l’oro??? Hofer esce dal giro di penalità con il norvegese

15.01: FOURCADE!!! 5 su 5 a terra!!! Un errore per Hofer in piedi

15.00. Un errore anche per Samuelsson che non sarà lontano da Hofer

15.00. A terra un errore per Eder e per Kuehn

14.58: Al km 5.2 Boe ha 32″ di vantaggio su Hofer che si sta difendendo bene

14.57: Fillon Maillet è staccato di 8″6 dopo il giro di penalità, Dale è dietro a Hofer, 29″, Fourcade al km 1.9 è a 5″7

14.56: Sbaglia Dale, lento, sbaglia l’ultimo Fillon Maillet: entrambi devono recuperare

14.55: Boe primo, Desthieux che non sbaglia è secondo a 5″, poi Porshnev e Hofer a 28″

14.54: Un errore anche per J. Boe a terra

14.53: Peccato! Errore sul primo per Hofer, 4 su 5 per lui

14.52: Al km 3 Boe ha 23″ di vantaggio su Hofer che è al poligono

14.51: Desthieux ha 19″ di ritardo da Boe

14.49: Al Km 1.9 Boe ha 15″ di vantaggio su Hofer

14.48: Partiti Desthieux e Dale

14.46: Ha preso il via J. Boe

14.45: Partito Hofer!

14.43: Tribune gremite! C’è grande entusiasmo ad Anterselva e Hofer è al cancelletto di partenza

14.41: Questi i pettorali dei favori per il podio: J. Boe 3, M. Fourcade 18, Fillon Maillet 8, Desthieux 5, Jacquelin 59, Tarjei Boe 23, Dale 7, Christiansen 40, Doll 20, Peiffer 22, Loginov 43, Eder 14, Eberhard 32, Landertinger 98

14.38: I pettorali degli azzurri: Hofer 1, Windisch 45, Bormolini 68, Cappellari 90

14.35: Due titoli a testa finora per Johannes Boe e Martin Fourcade. Chi farà il tris?

14.32: Qualche sorpresa potrebbe arrivare dalla Germania con Doll e Peiffer, meno con Kuehn e Horn, oppure dall’Austria con Eder, Eberhard e Landertinger

14.29: E’ salita la temperatura rispetto a ieri e questo è un fattore molto importante che potrebbe incidere sulla gara odierna in cui saranno molto importanti i materiali. Rispetto alla sprint femminile, al momento, è calato il vento, con qualche difficoltà in meno al poligono

14.26: Dominik Windisch è l’altro italiano di punta. Campione del mondo in carica, da lui ci si può sempre attendere l’acuto anche se per lui l’obiettivo primario è un buon risultato, per poi puntare in alto nell’inseguimento, gara che forse si addice di più alle sue caratteristiche

14.23: Sembrano in buona condizione e potrebbero inserirsi nella lotta per le posizioni che contano i due azzurri di punta, in particolare Lukas Hofer, galvanizzato dalla grande prestazione nella staffetta mista di giovedì scorso. Partirà per primo e se riuscirà ad essere preciso al poligono potrà dire la sua addirittura per la zona podio

14.20: Gli outsider in grado di gareggiare alla pari con i due fuoriclasse già citati potrebbero anche esserci ma ci deve essere qualche errore da parte di Boe o di Fourcade per rimescolare le carte. I francesi Fillon Maillet, Desthieux e Jacquelin potrebbero dire la loro in chiave podio, attenzione anche ai norvegesi Tarjei Boe, Dale e Christiansen

14.18: Tutto lascia intendere che per l’oro sarà battaglia a due tra i due dominatori delle ultime stagioni, da una parte il francese Martin Fourcade, dall’altra il norvegese Johannes Boe

14.15: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sprint maschile dei Mondiali di Anterselva

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sprint maschile valida per i Mondiali 2020 di biathlon ad Anterselva. Terza giornata della rassegna iridata sulle nevi italiane e le speranze per far bene in casa Italia non mancano.

Nella staffetta mista Lukas Hofer e Dominik Windisch, infatti, hanno dimostrato di essere in buona condizione sugli sci ed è chiaro che la resa della loro prestazione sarà molto influenzata da quanto sapranno fare al poligono. L’obiettivo è quello di minimizzare agli errori, parlando di una specialità che ha solo due sessioni di tiro, per poi giocarsela con chiunque nel fondo.

Sulla carta i favoriti sono il norvegese Johannes Bø, che in stagione ha vinto le tappe di Coppa del Mondo in questa prova ad Östersund e ad Hochfilzen, e il francese Martin Fourcade, a segno ad Oberhof e a Ruhpolding. Indubbiamente il confronto diretto tra questi due grandi personaggi del biathlon potrebbe infiammare la gara. Attenzione però al resto della truppa che non starà a guardare. Il tedesco Benedikt Doll, vittorioso a Le Grand Bornand, potrebbe giocare un brutto scherzo, al pari dell’altro atleta di casa Bø (Tarjei) e dell’altro transalpino Quentin Fillon Maillet, con due podi in CdM nelle sprint, e in evidenza nel corso della prova a squadre citata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint maschile valida per i Mondiali 2020 di biathlon ad Anterselva: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.45. Buon divertimento!

Foto: Federico Angiolini