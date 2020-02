LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Mondiali 2020 in DIRETTA: Jacquelin manda in orbita la Francia, demolito J. Boe. Loginov bronzo, Hofer 20mo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.54: Si chiude qui la nostra diretta da Anterselva, grazie per averci seguito e appuntamento a martedì per l’individuale femminile. Buoan domenica

15.52: Il Podio vede l’oro per la Francia con Jacquelin, argento per la Norvegia con Johannes Boe, bronzo per la Russia con Loginov

15.51: Windisch con 7 errori conclude al 51mo posto

15.51: Bormolini con 4 errori complessivi chiude al 45mo posto

15.49. Volata stranissima tra i due atleti in testa, Boe ha perso il passo nell’ultima salitella e ha permesso a Jacquelin di andare davanti, a quel punto la rimonta per il norvegese è stata impossibile

15.49: Hofer chiude al ventesimo posto

15.48: Settimo Fillon Maillet, ottavo Desthieux (quattro francesi nei primi otto),, nono Leitner, decimo Christiansen

15.47: Loginov conquista la medaglia di bronzo, Fourcade è quarto, Peiffer quinto, T. Boe sesto

15.47: INCREDIBILE!!! Jacquelin vince la volata di testa su uno stranito J. Boe

15.45: Attacca Jacquelin, resiste Boe

15.44: Ora Jacquelin davanti, Boe dietro. Iniziano le schermaglie per lo sprint finale

15.44: J. Boe davanti, Jacquelin dietro, manca un km al traguardo. Vedremo cosa accadrà

15.42: Torna al ventesimo posto Hofer, dopo i tre errori nell’ultimo poligono

15.42: Sarà battaglia a due ma il francese non è quello atteso, è Jacquelin che sta tenendo il ritmo di Johannes Boe, Loginov tranquillo per il terzo posto

15.42: NOOOOOOOOOO!!! Tre errori per Hofer che aveva forzato sugli sci

15.40: Sbaglia Loginov, non sbaglaino Boe e Jacquelin e saranno in testa, sbaglia Fourcade e sarà fuori dal podio

15.39: Quarto e ultimo poligono

15.38: Al km 9.7 Loginov, J. Boe e Jacquelin a 12″, Fourcade a 21″

15.37: Al km 8.6 Loginov, Jacquelin a 13″, J. Boe a 17″, Fourcade a 23″, T. Boe a 50″, Hofer a 1’30”, decimo

15.36: Così dopo il terzo poligono: Loginov, Jacquelin a 12″, J. Boe a 25″, Fourcade a 27″, T. Boe a 51″, Hofer è 11mo a 1’31”

15.35: CINQUE SU CINQUE DI HOFER CHE RECUPERA ALTRE POSIZIONI!

15.33: Terzo poligono: Loginov non sbaglia, Fourcade un errore, Jacquelin zero errori, J. Boe non sbaglia e rientra in gioco per le medaglie

15.31: Km 6.1 Loginov, Fourcade a 8″, Jacquelin a 14″, J. Boe a 29″, T. Boe a 46″, Peiffer e Leitner a 59″, Hofer è 14mo a 1’30”

15.31: Bormolini zero errori, Windisch un errore

15.29: Dopo il secondo poligono: Loginov, Fourcade a 10″, Jacquelin a 15″, J. Boe a 33″, T. Boe a 45″, Peiffer 57″, Leitner a 1′, Hofer è 14mo a 1’32”

15.28: T. Boe 5 su 5, sbaglia Horne due volte, bene Peiffer e Leitner e anche Hofer senza errori!

15.27: Terzo poligono: Loginov ancora perfetto, Fourcade 5-su 5, J. Boe sbaglia l’ultimo! Jacquelin perfetto

15.27: Km 4.7: Loginov, Fourcade a 8″, Jacquelin e Boe a 19″, T. Boe a 43″, Horn, Peiffer e Leitner a 57′

15.25: Km 3.6: Loginov, Fourcade a 11″, Jacquelin e Boe a 23″, T. Boe a 42″, Horn, Peiffer e Leitner a 1′, Hofer a 1’26”

15.22: Dopo il primo poligono: Loginov, Fourcade a 12″, Jacquelin a 23″, J. Boe a 30″, T. Boe a 40″, Horn, Peiffer e Leitner a 56″, Samuelsson a 1’07”, Nelin a 1’10”

15.22: Un errore per Hofer

15.21: Loginov perfetto, Fillon Maillet quattro errori e si tira fuori, un errore per T. e J. Boe, non sbagliano Fourcade e Jacquelin

15.20: Primo poligono

15.19: Al km 2.2 Loginov e Fillon Maillet davanti, T. Boe, J. Boe e Fourcade a 14″, Jacquelin a 23″, Horn e Peiffer a 37″

15.18: Jacquelin a 25″, Peiffer e Horn a 41″, Leitner a 53″, Pidruchniy a 57″, Hofer a 1’18”

15.18: Al km 1.1 Loginov, Fillon Maillet a 5″, T. Boe, J. Boe e Fourcade a 18″

15.15: Partito Loginov

15.13: Atleti schierati alla partenza, tutto pronto per il via

15.09: Gli atleti stanno prendendo posto in zona di partenza

15.06: Tutti gli appassionati attendono la sfida faccia a faccia tra Martin Fourcade e Johannes Boe ma non mancano gli outsider: questo Fillon Maillet e questo Loginov possono inserirsi nella battaglia per l’oro

15.03: Puntano ad una bella rimonta anche gli altri due azzurri al via, Bormolini che parte 41mo a 1’59”, Windisch 48mo a 2’11”

15.01: L’Italia si aggrappa a Lukas Hofer, ieri 21mo a 1’22”. Podio lontano un minuto per l’azzurro

14.57: A completare la top ten dei partenti ci sono Jacquelin (Fra) sesto, i tedeschi Peiffer, settimo e Horn, ottavo, nono Leitner (Aut), decimo Pidruchniy (Ukr)

14.54: Cielo velato ad Anterselva, temperatura di zero gradi, vento quasi assente

14.50: Gara incertissima, quella maschile. Sarà Loginov a partire per primo, discussa la sua vittoria di ieri (per lui una squalifica di due anni in passato per doping), poi Fillon Maillet e Martin Fourcade e a seguire i due fratelli norvegesi Tarjei e Johannes Boe: l’impressione è che la lotta per le medaglie sia circoscritta a questi cinque atleti, anche perchè non c’è molto vento al poligono e dunque non si aspettano difficoltà particolari al tiro

14.45: E’ una Anterselva in festa quella che sta per assegnare il quinto oro del Mondiale 2020. L’oro che tutti aspettavano dall’atleta di casa è arrivato e ora speriamo in una bella rimonta degli azzurri nella gara maschile, in particolare di Hofer che, con una gara di spessore al poligono, potrebbe recuperare molte posizioni

14.43: Buongiorno agli amici di OA Sport ed è sicuramente un buon giorno dopo l’oro di Dorothea Wierer nell’inseguimento femminile. Ci apprestiamo però a seguire l’inseguimento maschile che promette grande spettacolo

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DEI MONDIALI DI BIATHLON DALLE 13.00 (DOMENICA 16 FEBBRAIO)

La startlist della pursuit maschile – I favoriti della pursuit maschile

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 12.5 km pursuit maschile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, domenica 16 febbraio, alle ore 15.15, per l’Italia saranno in gara Lukas Hofer, che scatterà 21° a 1’22” dal russo Alexander Loginov, Thomas Bormolini, che partirà 41° a 1’59”, e Dominik Windisch, al via dal 48° posto con 2’11” di ritardo.

Nella 10 km sprint maschile di ieri è stato incoronato il russo Alexander Loginov, davanti ai francesi Quentin Fillon Maillet e Martin Fourcade. I distacchi maturati ieri faranno da base di partenza per la 12.5 km pursuit di oggi: per il russo oggi la storia sarà diversa e probabilmente il francese Fillon Maillet lo raggiungerà presto.

Proprio a Fillon Maillet la grande condizione sugli sci non è bastata ieri per il titolo iridato, perché l’errore a terra ha aperto la porticina nella quale si è infilato Loginov. Si è messo però alle spalle il connazionale Fourcade, rosicchiando qualcosa in ottica classifica generale e mostrando brillantezza maggiore del capofila.

Domani probabilmente assisteremo ad un grande inseguimento da parte del norvegese Johannes Boe, il grande sconfitto della giornata di ieri, ma occorrerà precisione al poligono. Si è complicata per lui la rincorsa nella generale, con i diretti rivali Fourcade e Fillon Maillet che lo hanno battuto.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della 12.5 km pursuit maschile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, domenica 16 febbraio, la gara inizierà alle ore 15.15, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

