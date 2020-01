Federer-Sandgren, Australian Open 2020: data, programma, orario e tv

Martedì 28 gennaio andrà in scena il match tra Roger Federer e Tennys Sandgren, che sarà uno dei quarti di finale degli Australian Open 2020. L’incontro si svolgerà nella mattinata di martedì, ma orario e campo sono ancora da definire.

Roger Federer ha rischiato seriamente l’eliminazione al terzo round contro l’australiano John Millman, salvandosi soltanto grazie a una rimonta da campione nel super tie-break del quinto set; nello scorso turno, invece, il trentottenne svizzero ha sconfitto in quattro set l’ungherese Marton Fucsovics. Risultato sorprendente per Tennys Sandgren che, da numero 100 del ranking ATP, ha dimostrato di essere un avversario estremamente temibile per tutti e ha eliminato i primi due tennisti d’Italia, Matteo Berrettini e Fabio Fognini.

Il match tra Roger Federer e Tennys Sandgren verrà trasmesso in diretta televisiva dalle reti Eurosport e sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro, garantendovi aggiornamenti scambio per scambio.

FEDERER-SANDGREN: DATA, PROGRAMMA, TV E STREAMING

Martedì 27 gennaio

Orario da definire: Roger Federer – Tennys Sandgren

Guida tv: Diretta Eurosport

Guida streaming: Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale : OA Sport

