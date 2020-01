LIVE Federer-Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6 6-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: vittoria epica al quinto dello svizzero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Tennys Sandgren chiude qui il suo torneo, uscendo dal campo con tantissimi rimpianti. L’americano è arrivato vicinissimo ad una straordinaria impresa.

Una vittoria epica di Roger Federer, che ha annullato sette match point nel quarto set, vincendo poi al quinto per 6-3 2-6 2-6 7-6 6-3. Sembrava finita per lo svizzero, bloccato anche dai problemi fisici. Una vittoria incredibile!

6-3 HA VINTO ROGER FEDERER!

40-30 MATCH POINT FEDERER!

30-30 Prima vincente dello svizzero.

15-30 Pazzesco Sandgren! Altro rovescio vincente.

15-15 Lungo il passante di Sandgren.

0-15 Super rovescio di Sandgren.

5-3 Sandgren si salva, ma ora Federer serve per il match.

40-15 Lungo il dritto dello svizzero.

30-15 In corridoio il dritto di Federer.

15-0 Sandgren trova il rovescio lungolinea

5-2 Roger Federer è ad un passo dalla semifinale. Sandgren ora serve per il match

40-15 Perfetto a rete lo svizzero.

30-15 Prima vincente di Federer.

15-15 Servizio e dritto di Federer.

2-4 BREAK DI FEDERER! Dritto vincente dello svizzero.

40-A PALLA BREAK FEDERER!

40-40 Scappa via il rovescio dell’americano.

40-30 Pazzesca volèe di Sandgren.

30-30 Dritto all’incrocio delle righe di Federer e Sandgren sbaglia.

0-15 Pallonetto di Federer.

3-2 Super rovescio di Federer!

40-30 Bella risposta di Sandgren

40-15 Rovescio lungolinea dello svizzero.

30-15 Lungo il rovescio di Sandgren.

2-2 Sandgren tiene il servizio.

40-15 Lungo di poco il dritto dello svizzero.

30-15 In rete la risposta di Federer.

15-15 Ace centrale di Sandgren.

2-1 Servizio a zero per Federer.

40-0 Ace di Roger!

30-0 Due servizi vincenti di Federer.

1-1 L’americano si salva e vince il game.

A-40 Ace centrale dell’americano.

40-40 Annulla tutto Sandgren.

40-A Ancora palla break! Palla corta sulla risposta per Federer.

40-40 Sandgren si salva a rete.

30-40 Palla break Federer!

30-30 Prima vincente dell’americano.

0-30 Risposta vincente di Federer.

1-0 Lo svizzero conquista il primo game.

40-15 Ace di Federer.

30-0 Prima vincente dello svizzero.

SI VA AL QUINTO SET! Incredibile quarto set vinto da Roger Federer. Impresa epica dello svizzero, che annulla sette match point.

10-8 FEDERER VINCE IL TIE-BREAK!

9-8 SET POINT FEDERER!

8-8 Ace di Sandgren.

8-7 Servizio e smash per Federer!

7-7 Federer annulla anche questo!

6-7 Match point ancora per Sandgren.

6-6 FEDERER! Eroica difesa dello svizzero che poi trova il passante.

5-6 Prima vincente di Federer, ma ora serve Sandgren.

4-6 Sandgren mette in rete il rovescio.

3-6 Ace di Sandgren! Tre match point consecutivi.

3-5 Prima vincente dell’americano.

3-4 Brutto errore di Federer.

3-3 Si cambia campo.

3-2 Altro ace centrale di Sandgren.

2-2 Ace dell’americano.

2-1 Sandgren stecca la risposta.

1-1 Prima vincente dello svizzero.

0-1 Volée in rete per Federer.

6-6 SI VA AL TIE-BREAK!

40-15 Risposta lunga dell’americano.

30-0 Prima vincente di Federer.

5-6 Splendida seconda di servizio per Sandgren

A-40 Ottima prima di Sandgren.

40-40 Rovescio fuori di poco dell’americano.

A-40 Volèe aiutata dal nastro per Sandgren

40-40 Passante in rete dello svizzero.

30-40 PALLA BREAK FEDERER! Dritto incredibile dello svizzero.

30-30 Doppio fallo dell’americano.

30-15 Ace dell’americano.

0-15 Sandgren sbaglia di rovescio.

5-5 FEDERER VINCE IL GAME!

A-40 Servizio vincente dello svizzero.

40-40 Terzo errore gratuito dell’americano sul terzo match point.

40-A Risposta vincente di Sandgren.

40-40 Ancora Sandgren butta via il match point.

40-A Altro match point!

40-40 “Braccino” per Sandgren che sbaglia un comodo rovescio.

40-A Match point Sandgren!

40-40 Federer sbaglia un rovescio facilissimo.

40-15 Sandgren sbaglia di rovescio.

30-15 Perfetta prima centrale dello svizzero.

15-15 Sandgre sbaglia la risposta.

4-5 Ace di Sandgren ed ora Federer serve per rimanere nel match

40-15 Servizio e rovescio vincente per l’americano.

30-15 Sandgren sfonda con il dritto.

4-4 Federer non molla!

A-40 In rete la risposta dell’americano.

40-40 Risposta vincente di Sandgren.

40-30 Incredibile passane in corsa dell’americano.

40-15 L’americano sbaglia una comoda risposta.

30-0 Perfetta volèe stoppata di Federer.

3-4 Ancora un game a zero per Sandgren.

40-0 Ace dell’americano.

30-0 Servizio e dritto per Sandgren.

3-3 Due servizi vincenti per lo svizzero.

40-40 Problemi evidenti negli spostamenti per Federer.

40-30 Miracolo a rete di Federer.

30-30 Perfetto il lungolinea dell’americano.

30-0 Due punti rapidi per lo svizzero.

2-3 Addirittura a zero il game per Sandgren.

40-0 Brutta risposta di Federer.

30-0 Due ace di Sandgren.

2-2 Federer non molla.

40-30 Lungo il recupero dell’americano.

30-30 Rovescio vincete di Sandgren.

30-0 Prima vincente dell’elvetico.

1-2 Tutto comodo per l’americano.

40-15 Servizio e dritto per Sandgren.

30-15 Perfetta chiusura a rete dello svizzero.

15-15 Brutto errore di Federer di rovescio.

1-1 Lo svizzero conquista il primo game del quarto set.

40-30 Prima vincente di Federer.

30-15 Brutto errore di Sandgren.

15-15 Passante agevole per l’americano.

1-0 Sandgren conquista il primo game del quarto set.

40-30 Brutto errore di Federer.

15-30 Grandissima risposta di Federer.

15-15 Bella chiusura a rete di Federer.

Si nota chiaramente come i problemi di Federer siano molto evidenti. Lo svizzero non riesce a muoversi lateralmente e si aggrappa quasi esclusivamente al servizio.

2-6 TENNYS SANDGREN VINCE IL TERZO SET!

40-A Federer spara il dritto in corridoio. Set point n°6.

40-40 Ancora lo svizzero si salva con il servizio.

40-A Sandgren muove Federer e si procura il quinto set point.

40-40 Ace di Federer.

40-A Doppio fallo di Federer e set point n°4 per l’americano.

40-40 Strepitoso schiaffo al volo di Federer.

40-A Terzo set point per l’americano.

40-40 Prima vincente di Federer.

40-A Altro set point per Sandgre.

40-40 Lo svizzero accelera con il dritto.

40-A C’è un set point per Sandgren.

40-40 Altro brutto errore dello svizzero.

40-30 Rovescio sul nastro di Federer.

40-15 Altra ottima prima dello svizzero.

30-0 Due prime vincenti di Federer

Ace esterno di Sandgren e l’americano avanti 5-2 nel terzo set, lo svizzero andrà a servire per rimanere nella frazione.

40-30 Servizio e dritto per l’americano e palla del 5-2 per l’americano.

30-30 Ace esterno dell’americano.

15-30 Rovescio in rete di Sandgren, che forza eccessivamente in questo caso.

15-15 Va in rete Federer, seguendo il rovescio lungolinea. Out il dritto di Sandgren.

15-0 Errore con il dritto di Federer.

Servizio-dritto Federer e 2-4 nel 3° set per Sandgren. L’americano al servizio, che approfitterà dei problemi fisici dello svizzero.

40-0 Out il dritto incrociato di Sandgren che forza lo scambio.

30-0 Rovescio in risposta out di Sandgren.

15-0 Lungo il dritto di Sandgren in manovra.

Servizio-dritto per Sandgren e 4-1 nel terzo set. Federer in grandissima difficoltà per gli evidenti problemi fisici alla schiena che lo stanno condizionando. L’elvetico andrà a servire.

40-0 Ace centrale di Sandgren e tre palle del 4-1 per l’americano nel 3° set.

30-0 Altro dritto in rete di Federer e il body language non è proprio positivo.

15-0 Fatica a muoversi Federer e dritto impattato male.

Servizio al corpo di Federer e 1-3 nel 3° set per Sandgren, che andrà a servire.

40-15 In rete il dritto di Sandgren in manovra.

30-15 Servizio in slice (ace) per Federer.

15-15 Doppio fallo.

15-0 Ottimo rovescio di Federer, sulla riga.

Federer rientra in campo, dopo il medical timeout. Lo svizzero è indietro 3-0 nel terzo set e deve assolutamente reagire a una condizione di difficoltà.

Attenzione, Federer ha bisogno di un trattamento dal fisioterapista. Va fuori dal campo Roger, visibilmente preoccupato.

Cinque punti consecutivi di Sandgren e 3-0 per l’americano nel 3° set. Federer deve reagire, andrà a servire.

Vantaggio Sandgren con un servizio centrale fantastico.

40-40 Grande rovescio lungolinea di Sandgren, che approfitta di un rovescio troppo comodo di Federer.

30-40 Rovescio in rete di Federer, che arriva male su questa palla di Sandgren.

15-40 Servizio-dritto di Sandgren.

0-40 Tiene duro nello scambio prolungato Federer (28 colpi) ed errore con il rovescio di Sandgren. Tre palle break per lo svizzero.

0-15 In rete il dritto incrociato di Sandgren.

Bruttissimo errore ancora con il dritto di Federer e Sandgren vola sul 2-0 nel terzo set. L’americano al servizio.

30-40 Dritto ancora out di Federer, che non sente la palla, e palla break per l’americano.

30-30 Ace centrale di Federer.

15-30 Ottima prima di Federer al centro e out la risposta di Sandgren.

0-30 Due errori gratuiti gravi di Federer in manovra.

Bravissimo Sandgren in difesa e passante di rovescio pazzesco dell’americano e Federer in rete non chiude. 1-0 nel 3° set per l’americano, lo svizzero al servizio.

40-15 In rete il dritto in manovra di Sandgren.

40-0 Ace centrale di Sandgren e grande inizio per l’americano nel 3° set.

30-0 Servizio al corpo di Sandgren e out la risposta di Federer.

15-0 Eccellente prima di servizio di Sandgren al centro delle righe.

Si prolunga lo scambio, rovescio di Federer in rete e Sandgren si aggiudica il secondo set sul 6-2. La partita si riequilibra! L’americano avrà anche il piccolo vantaggio di iniziare il prossimo parziale al servizio.

30-40 Serve&volley di Federer che chiude in sicurezza.

15-40 In rete il rovescio di Federer e due set-point per l’americano.

15-30 Brutto schiaffo al volo di Federer con il dritto e palla out.

15-15 Servizio al corpo di Federer e dritto in rete di Sandgren.

0-15 Dritto incrociato in corridoio di Federer.

Ace centrale di Sandgren e 5-2 per l’americano nel 2° set, Federer servirà per rimanere nel parziale.

40-30 Bravo l’americano che aggredisce il dritto di Federer e poi chiude con lo smash.

30-30 Grande rovescio lungolinea di Federer e dritto in rete di Sandgren.

30-15 Servizio in slice di Sandgren e Federer non impatta bene la palla in risposta.

15-15 Out il dritto di Sandgren in manovra.

15-0 Ace centrale di Sandgren.

Tiene il turno di servizio Federer con lo slice e 2-4 per Sandgren nel 2° set. L’americano andrà in battuta.

40-15 Grande attacco di Sandgren con il dritto in slice e poi smash eccellente dell’americano.

40-0 Ottima seconda di servizio al centro di Federer e rovescio in rete di Sandgren.

30-0 Servizio al corpo di Federer e in rete la risposta di Sandgren.

15-0 Grande volée in contropiede con il rovescio di Federer e passante in rete dell’americano.

Errore con la volée di rovescio di Federer e 4-1 per Sandgren nel 2° set. Lo svizzero andrà a servire.

40-30 Grande risposta anticipata di Federer e smorzata grandiosa dello svizzero.

40-15 Out il dritto incrociato dell’americano.

40-0 Grande servizio in slice ancora di Sandgren e lo svizzero impossibilitato a rispondere.

30-0 Altro rovescio mal eseguito da Federer e traiettoria lunga.

15-0 Servizio in slice da destra dell’americano e niente da fare per Federer.

Gran dritto in top-spin di Federer 1-3 nel 2° set in favore di Sandgren che andrà a servire.

40-15 Rovescio lungolinea di Federer, troppo lento in uscita dal servizio.

40-0 Dritto in rete con la risposta di Sandgren.

30-0 Due punti facili per Federer che segue ottimamente a rete due schiaffi di dritto.

Ace centrale di Sandgren e 3-0 per l’americano nel 2° set. Federer andrà a servire.

40-15 Altro errore con il rovescio di Federer e due palle del 3-0 per Sandgren.

30-15 Stecca con il rovescio Federer e in corridoio con la sua palla.

15-15 Brutto dritto di Federer in rete, poco reattivo con il gioco di gambe.

0-15 Errore di rovescio di Sandgren in manovra.

Incredibile! Errore di Federer con lo smash e break per l’americano. 2-0 Sandgren in questo 2° set.

15-40 Palla fuori di Federer con il dritto e due break-point per Sandgren.

15-30 Sparacchia in rete il dritto Sandgren.

0-30 Grande rovescio lungolinea di Sandgren.

0-15 Sbaglia un volée non impossibile Federer.

Game Sandgren e americano avanti 1-0 nel 2° set, dopo l’errore di rovescio di Federer. Lo svizzero in battuta.

Vantaggio Sandgren, bravo l’americano nello smash in contropiede.

40-40 Grande risposta di rovescio di Federer e poi smorzata dello svizzero risolutiva.

40-30 Rovescio vincente di Federer che vuol mettere sotto pressione Sandgren.

40-15 Altra splendida prima di Sandgren e out il dritto di Federer.

30-15 Ottima di servizio centrale di Sandgren.

15-15 Dopo un ace di Sandgren, l’americano sbaglia un dritto non impossibile.

Basta la prima chance a Federer per aggiudicarsi il primo set sullo score di 6-3 contro Sandgren. L’americano andrà al servizio per dare il via al secondo parziale.

40-15 Dritto pazzesco sulla riga di Federer e passante out dell’americano. Due set-point.

30-15 Stecca il dritto Federer sulla buona risposta di rovescio di Sandgren.

30-0 Ottima seconda di servizio al centro di Federer e niente da fare per Sandgren.

15-0 Grande dritto incrociato di Federer, che finge il colpo anomalo e poi va sul lato sinistro.

Out il dritto in cross di Federer e 5-3 per lo svizzero in questo 1° set. Il n.3 del ranking servirà per chiudere la frazione.

40-30 Rovescio in back di Federer in rete.

30-30 Grande rovescio lungolinea di Sandgren e dritto in rete di Federer.

15-30 Ottima prima di servizio al centro dell’americano e niente da fare per Federer.

0-30 Grande risposta di dritto di Federer e l’americano perde il controllo del dritto.

0-15 Aggredisce subito Federer sulla seconda di Sandgren e out il rovescio dell’americano.

Dritto in corridoio di Sandgren e Federer conferma il break: 5-2 per lo svizzero nel 1° set e l’americano servirà per rimanere nella frazione.

40-30 Splendido passante di rovescio di Sandgren, Federer impallinato a rete.

40-15 Grande servizio a uscire di Federer e rovescio out di Sandgren.

30-15 Grande risposta con il dritto incrociato dell’americano.

30-0 Due servizi vincenti di Federer e Sandgren sembra aver accusato il colpo.

Sandgren va fuori giri con il rovescio e Federer conquista il break! 4-2 per lo svizzero nel primo set, che andrà a servire.

30-40 Doppio fallo Sandgren e palla break per Federer.

30-30 Fuori lo slice di rovescio di Sandgren, che eccede con questo colpo da fondo.

30-15 Lento a uscire dal servizio l’americano sul rovescio di Federer ed errore di Sandgren.

30-0 Altro ace centrale di Sandgren.

15-0 Ace centrale di Sandgren.

Serve&volley di Federer e 3-2 per lo svizzero in questo primo set. L’americano andrà a servire.

40-15 Due servizi vincenti di Federer, sul lato del rovescio di Sandgren.

15-15 Passante al corpo di Sandgren e Federero non può nulla.

15-0 Federer mette a segno un ottimo dritto in contropiede.

Game Sandgren, gran passante di rovescio a una mano dell’americano, Federer sorpreso. 2-2 nel 1° set e lo svizzero andrà a servire.

Vantaggio Sandgren, ace centrale dell’americano.

40-40 Altro servizio esterno eccellente di Sandgren e Federer risponde in rete.

30-40 Ace esterno di Sandgren.

15-40 Grande prima al centro di Sandgren.

0-40 Sparacchia out il suo dritto Sandgren e Federer con tre palle break.

0-30 Eccellente passante di dritto di Federer, che chiama a rete lo statunitense con il back e poi lo punisce.

0-15 Gran dritto incrociato di Federer e in rete la risposta dell’americano.

Game Federer, eccellente dritto ad uscire e volée di dritto risolutiva per lo svizzero. 2-1 per l’elvetico in questo primo set. Sandgren al servizio.

40-15 Palla corta splendida dell’elvetico.

30-15 Dritto anomalo ben eseguito dallo svizzero e smash risolutivo dello svizzero.

15-15 Bravo Sandgren che aggredisce Federer con il rovescio incrociato e chiude a rete.

15-0 Servizio vincente al centro di Federer.

Game Sandgren, grande prima di servizio esterna e 1-1 nel 1° set. Federer al servizio.

Vantaggio Sandgren, passante di dritto splendido dell’americano, su un attacco un po’ corto di Federer.

40-40 Altro errore dello svizzero, sullo slice di Sandgren. Un po’ fermo Federer.

30-40 In rete il rovescio di Federer, che avrebbe potuto fare meglio in questo caso.

15-40 Rovescio profondissimo di Federer ed errore dell’americano. Due palle break per l’elvetico.

15-30 Doppio fallo di Sandgren.

15-15 Stecca il dritto da fondo Federer.

0-15 Il rovescio incrociato di Sandgren termina in corridoio.

Ancora ace (esterno) di Federer e 1-0 nel primo set per l’elvetico. Sandgren andrà a servire.

Vantaggio Federer, ace centrale dello svizzero.

40-40 Sbaglia la volée di rovescio lo svizzero, sul passante di Sandgren.

Vantaggio Federer, schiaffo di dritto risolutivo dello svizzero.

40-40 Grande giocata a rete di Federer e passante inoffensivo di Sandgren.

30-40 ATTENZIONE! Palla break, grande dritto di Sandgren e Federer sorpreso.

30-30 Rovescio in rete lo svizzero, dopo lo slice di rovescio di Sandgren.

30-15 Gran dritto dell’elvetico e rovescio in rete dell’americano.

15-15 Attacca al seconda di servizio Sandgren e rovescio in rete dello svizzero.

15-0 Ottimo servizio-dritto di Federer.

Si comincia!

5.17: Sarà Federer il primo a servire in questo match. Iniziano in questo momento le fasi di riscaldamento.

5.15: Fanno il loro ingresso di tennisti sul campo della Rod Laver Arena.

5.14: Da par suo, Sandgren non ha nulla da perdere da questo confronto e potrà esprimersi al meglio contro il giocatore più titolato del circuito. Uno stimolo incredibile per gettare il cuore oltre l’ostacolo e continuare il proprio sogno a Melbourne.

5.11: Roger sa perfettamente che per continuare la corsa in terra australiana avrà bisogno del proprio miglior tennis.

5.09: Federer deve comunque giocare una partita al massimo del suo livello, evitando assolutamente le pause che hanno contraddistinto i match con Fucsovics e soprattutto con Millman, dove è stato a un passo dalla sconfitta.

5.06: E’ il primo confronto tra i due e sulla carta non dovrebbe esserci partita, ma lo statunitense è la grande sorpresa del torneo e sta vivendo un momento magico, come dimostra la grandissima partita fatta contro Fognini.

5.03: Sulla Rod Laver Arena assisteremo ad un match non scontato nel quale l’asso svizzero andrà a caccia delle semifinali, opposto all’imprevedibile americano, “giustiziere degli azzurri” in questo torneo, ricordando le vittorie contro Matteo Berrettini (nel secondo turno) e Fabio Fognini (negli ottavi di finale).

5.00: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2020 di tennis tra Roger Federer e Tennys Sandgren.

Il programma di Federer-Sandgren – La presentazione degli Australian Open (28 gennaio) – I risultati e il tabellone maschile

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2020 di tennis tra Roger Federer e Tennys Sandgren. Sulla Rod Laver Arena assisteremo ad un match non scontato nel quale l’asso svizzero andrà a caccia delle semifinali, opposto all’imprevedibile americano, “giustiziere degli azzurri” in questo torneo, ricordando le vittorie contro Matteo Berrettini (nel secondo turno) e Fabio Fognini (negli ottavi di finale).

E’ il primo confronto tra i due e sulla carta non dovrebbe esserci partita, ma lo statunitense è la grande sorpresa del torneo e sta vivendo un momento magico, come dimostra la grandissima partita fatta contro Fognini. Federer deve comunque giocare una partita al massimo del suo livello, evitando assolutamente le pause che hanno contraddistinto i match con Fucsovics e soprattutto con Millman, dove è stato a un passo dalla sconfitta. Roger sa perfettamente che per continuare la corsa in terra australiana avrà bisogno del proprio miglior tennis. Da par suo, Sandgren non ha nulla da perdere da questo confronto e potrà esprimersi al meglio contro il giocatore più titolato del circuito. Uno stimolo incredibile per gettare il cuore oltre l’ostacolo e continuare il proprio sogno a Melbourne.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2020 di tennis tra Roger Federer e Tennys Sandgren: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle 04.30 italiane. Buon divertimento!

