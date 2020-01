Roger Federer più forte dell’americano Tennys Sandgren e di un problema all’inguine. Il campione svizzero (n.3 del mondo) vince in rimonta il match valido per i quarti di finale contro lo statunitense (n.100 ATP), che lungamente ha accarezzato il sogno di continuare la propria avventura a Melbourne. 6-3 2-6 2-6 7-6 (8) 6-3 lo score in favore dell’elvetico, capace di annullare ben 7 match-point nel quarto parziale e di conquistare per la quindicesima volta il penultimo atto in questo Slam, il n.46 in carriera se si tiene conto di tutti i Major (clicca qui per la cronaca). Di seguito gli highlights:

VIDEO Federer-Sandgren, Highlights Australian Open 2020: il cuore dello svizzero, vittoria e 7 match-point annullati

Foto: LaPresse