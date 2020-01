Federer-Djokovic, Australian Open 2020: orario e data semifinale, programma, tv e streaming

Il serbo Novak Djokovic si è qualificato per le semifinali degli Australian Open di tennis battendo in tre set il canadese Milos Raonic: ora il tennista balcanico è atteso dall’incrocio con l’elvetico Roger Federer, che ha superato in cinque set lo statunitense Tennys Sandgren. Il match si giocherà venerdì 31 gennaio.

Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma completo della sfida in programma venerdì 31 gennaio, con orario e campo da definire.

PROGRAMMA SEMIFINALE FEDERER-DJOKOVIC

Venerdì 31 gennaio, orario e campo da definire

Roger Federer (Svizzera)-Novak Djokovic (Serbia)

Guida tv – Diretta su Eurosport

Guida streaming – Diretta su Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse