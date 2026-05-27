LIVE Paolini-Sierra, Roland Garros 2026 in DIRETTA: la terraiola argentina sulla strada dei sedicesimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno di Jasmine PAOLINI opposta alla terraiola argentina Solana SIERRA per un posto in sedicesimi di finale al Roland Garros 2026!

Paolini ha rinunciato al doppio e a difendere il titolo sopraggiunto dodici mesi fa per concentrarsi al 100% sul singolare per provare a rilanciarsi in una stagione che, al momento, è di involuzione tecnica, tattica e soprattutto in classifica WTA. Nella Race appunto Paolini è fuori dalle prime 20 posizioni, mentre in classifica momentaneamente occupa la dodicesima piazza. Vincendo oggi si avvicinerebbe a Linda Noskova, già eliminata ma distante oltre 400 punti.

Il tabellone di Jasmine vedrebbe la sfida decisamente non semplice Eva Lys o Sorana Cirstea al terzo turno, ma meglio non spingersi troppo in avanti. Prima c’è da avere la meglio della terraiola albiceleste, che ha brillantemente sconfitto al primo turno Emma Raducanu, con qualche difficoltà solamente a chiudere i conti nel secondo parziale dopo il 6-0 nel primo. Il tennis più completo di Paolini parte decisamente favorito oggi, ma c’è da capire quale versione della ex finalista troveremo in campo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno di Jasmine PAOLINI opposta alla terraiola argentina Solana SIERRA per un posto in sedicesimi di finale al Roland Garros 2026. Si gioca come 3° dalle 11:00 dopo Khachanov-Trungelliti e Rybakina! Vi aspettiamo!