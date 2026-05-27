LIVE Cinà-De Jong, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il giovane azzurro vuole alzare l’asticella

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Roland Garros 2026 tra Federico Cinà e l’olandese Jesper De Jong. Primo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti, con il vincente dell’incontro che troverà al terzo turno uno tra il russo Karen Khachanov e l’argentino Marco Trungelliti. Appuntamento alle 11.00 sul Court 6 per la sfida del giovanissimo italiano.

Cinà, diciottenne palermitano, arriva all’appuntamento parigino dopo aver superato brillantemente il tabellone di qualificazione battendo il giapponese Watanuki, l’australiano Tomic ed il canadese Galarneau. Nel primo turno del tabellone principale l’azzurrino è venuto a capo di un match complicatissimo trovando la prima vittoria in un Major grazie al successo per 3-2 sul bombardiere americano Opelka. Numero 238 del ranking ATP il siciliano vuole alzare l’asticella e continuare il sogno transalpino.

Dal canto suo De Jong, ventiseienne di Haarlem (Paesi Bassi), è balzato al secondo turno a margine della vittoria per 3-1 sul veterano elvetico Stan Wawrinka. Anche l’olandese ha partecipato al tabellone cadetto, cedendo per 2-0 allo statunitense Zheng nel turno decisivo, venendo poi ripescato nel main draw usufruendo dello status di testa di serie numero uno delle qualificazioni. In stagione ha raggiunto le semifinali nel Challenger di Murcia ed i quarti sulla terra rossa del Challenger di Cagliari.

Cinà-De Jong, match di secondo turno del Roland Garros 2026, sarà il primo incontro sul Court 6 dalle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!