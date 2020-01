VIDEO Djokovic-Raonic, gli highlights del match. Il serbo va in semifinale in tre set

Il serbo Novak Djokovic spazza via il canadese Milos Raonic in tre set nei quarti di finale degli Australian Open di tennis con il netto punteggio di 6-4 6-3 7-6 (1), ed ora affronterà in semifinale l’elvetico Roger Federer. Di seguito le immagini ed i colpi salienti dell’incontro odierno.

VIDEO GLI HIGHLIGHTS DI DJOKOVIC-RAONIC



CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse