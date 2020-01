VIDEO Roger Federer annulla 7 match-point e conquista la semifinale degli Australian Open: riviviamo l’impresa dello svizzero

Classe, grinta, furbizia e un pizzico di fortuna: sono stati necessari tutti questi “ingredienti” a Roger Federer per battere il coriaceo Tennys Sandgren (n.100 ATP) e prevalere al quinto set, annullando ben 7 match-point nel quarto parziale. Una prestazione, dal punto di vista tecnico, non eccelsa quella di Roger, considerando i 56 errori non forzati, a fronte di 44 vincenti. Tuttavia, il problema all’inguine del terzo set è stato qualcosa di più di un contrattempo. Per questo il riscontro odierno assume tutta un’altra dimensione. Di seguito il video delle 7 palle match salvate:

Foto: LaPresse