Parigi-Nizza 2019: Fabio Aru si ritira nel corso della terza tappa

Non arrivano buone notizie dalla Parigi-Nizza 2019 di ciclismo, che oggi ha in programma la terza tappa. La Corsa del Sole perde uno dei grandi protagonisti, ovvero il nostro Fabio Aru della UAE Emirates, sceso di bicicletta dopo circa 110 chilometri della Cepoy-Yzeure di 200 km. A segnalarlo è la direzione della corsa francese. Resta da capire ancora se si tratta di un problema fisico accusato dal corridore sardo, magari in seguito a una caduta, o altro.

Aru aveva scelto all’ultimo momento di essere ai nastri di partenza di questa gara e ieri aveva pagato dazio per il vento e i tantissimi “ventagli” che avena frazionato il gruppo a più riprese. Il ciclista nostrano era infatti giunto all’arrivo con 14′ di ritardo che erano andati ad aggiungersi ai 3′ già persi precedentemente. Un distacco di 17′ dal leader molto pesante che, forse, può aver suggerito al nostro rappresentante di non perseverare.

Foto: Valerio Origo