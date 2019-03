LIVE Biathlon, 15 km individuale Mondiali 2019 in DIRETTA: Vince Oeberg, LISA VITTOZZI D’ARGENTO! L’azzurra guadagna punti e vince la Coppa di specialità! Ottava Wierer

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 15 km individuale femminile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, martedì 12 marzo, alle ore 15.30 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gotier ed Alexia Runggaldier.

Tanti ingredienti rendono di difficile lettura la gara che assegnerà titolo e medaglie iridati e la Coppa del Mondo di specialità, e sarà anche molto importante per quanto concerne la Coppa del Mondo generale per le nostre Lisa Vittozzi (di nuovo col pettorale giallo) e Dorothea Wierer.

Intanto bisognerà capire se le pretendenti alla Coppa generale saranno tre o quattro: la slovacca Anastasiya Kuzmina risulta essere iscritta alla gara e potrebbe partire. Così come l’altra slovacca da tenere d’occhio per le medaglie, Paulina Fialkova, Kuzmina ha scelto il primo gruppo ed avrà il pettorale 7, con il 4 che va alla connazionale. Kuzmina dovrebbe decidere all’ultimo momento se essere presente al cancelletto di partenza.

Il primo gruppo però comprende altre atlete di peso in ottica lotta per le medaglie: partirà presto la finlandese Kaisa Makarainen, con il numero 13, mentre la leader della classifica di specialità, la ceca Marketa Davidova, avrà il numero 15, infine la norvegese Marte Olsbu Roeiseland scatterà col 20. Presente in questo gruppo anche la nostra Alexia Runggaldier, che partirà con l’11.

Il secondo gruppo si aprirà subito con la tedesca Laura Dahlmeier col 28, occhio dopo di lei alla svedese Hanna Oeberg col 30 ed alla polacca Monika Hojnisz col 32, mentre partirà col 34 la norvegese Tiril Eckhoff. Partiranno dopo tutte le principali rivali le azzurre, che sapranno come stanno andando le contendenti alla Coppa: Dorothea Wierer avrà il pettorale 44, Lisa Vittozzi addirittura il 56. Dopo di loro ci sarà l’ultima azzurra in gara, col 60, Nicole Gontier.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della della 15 km individuale femminile dei Mondiali di biathlon: oggi, martedì 12, la gara inizierà alle ore 15.30 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Federico Angiolini)

17.15 Grazie per averci seguito anche oggi, il nostro live termina qui. Appuntamento alla prossima diretta, buona giornata da OA Sport!

17.13 Classifica Coppa di specialità – Individuale

1 Lisa Vittozzi 140

2 Paulina Fialkova 111

3 Marketa Davidova 102

17.11 Nuova classifica generale

1 Lisa Vittozzi 818

2 Dorothea Wierer 792

3 Anastasiya Kuzmina 718

4 Marte Olsbu Roeiseland 717

17.08 Nuova classifica generale considerando gli scarti:

1 Lisa Vittozzi 790

2 Dorothea Wierer 756

3 Anastasiya Kuzmina 713

4 Marte Olsbu Roeiseland 706

17.06 Il podio dell’individuale femminile dei Mondiali:

1 Hanna Oeberg (Svezia)

2 Lisa Vittozzi (Italia)

3 Justine Braisaz (Francia)

17.04 Vince la svedese Hanna Oeberg, davanti alla nostra Lisa Vittozzi ed alla francese Justine Braisaz! Ottava Dorothea Wierer, 23ma Marte Roeiseland, 58ma Kuzmina!. Le altre azzurre: 61ma Runggaldier, 69ma Gontier.

17.03 Marte Olsbu Roeiseland chiude 23ma la sprint e conquista 18 punti, pagandone 36 a Lisa Vittozzi!

17.02 La svedese conserva 10″ su Roeiseland a 700 metri dall’arrivo!

16.59 La svedese Nilsson ai 13.5 km dall’arrivo ha 13″ su Roeiseland, se le finisse davanti, Vittozzi guadagnerebbe un altro punto sulla norvegese!

16.56 Altre due o tre atlete potrebbero andare davanti a Roeiseland, che potrebbe perdere altri punticini da Vittozzi!

16.54 Lisa Vittozzi vince anche la Coppa del Mondo di specialità!

16.52 Kuzmina è già fuori dalla zona punti, questa gara sarà uno scarto per lei, mentre Roeiseland al momento è al 19° posto e pagherà almeno trenta punti dall’azzurra!

16.49 Dorothea Wierer chiuderà ottava e perderà 20 punti in classifica generale dalla connazionale.

16.48 Braisaz è terza a 32″5! Lisa Vittozzi sarà medaglia d’argento e guadagnerà molto in classifica generale!

16.44 Occhio alla francese Justine Braisaz, che ai 13.5 km è a 29″0 da Oeberg. Ricordiamo che Vittozzi è seconda a 23″6.

16.41 LISA VITTOZZI ARRIVA SECONDA A 23″9 DA HANNA OEBERG

16.39 Lisa Vittozzi è a 15″9 dalla svedese Oeberg a 1.5 km dall’arrivo! Seconda l’azzurra!

16.36 Lisa Vittozzi è in piena corsa per una medaglia, potrebbe vincere la Coppa di specialità e mettere un buon margine tra sé e le avversarie, soprattutto le straniere, in Coppa del Mondo!

16.33 TROVA LO ZERO LISA VITTOZZI!!!!!!

16.29 Va in testa all’arrivo Hanna Oeberg con 39″ su Dahlmeier e 45″ su Fialkova!

16.28 Trova lo zero in piedi Dorothea Wierer, che chiude con 18/20! Quarta l’azzurra dopo l’ultimo poligono!

16.25 Terzo poligono perfetto di Lisa Vittozzi, che è terza dopo il terzo poligono!

16.22 Oeberg fa 20/20 e vola verso la medaglia d’oro!

16.21 Dahlmeier chiude con 19/20 ed è a un secondo da Fialkova!

16.20 Quarta dopo tre poligoni Wierer, che trova lo zero al terzo poligono.

16.19 Vittozzi è quarta a 18″5 da Oeberg dopo due poligoni!

16.18 Trova lo zero al secondo poligono Lisa Vittozzi!

16.17 Sbaglia l’ultimo bersaglio Roeiseland!

16.15 Due errori all’ultima serie per Marketa Davidova

16.12 Hanna Oeberg trova lo zero anche al terzo poligono e si candida all’oro!

16.11 Un errore per Dahlmeier al terzo poligono.

16.10 Due errori per Wierer al secondo poligono.

16.07 Perfetta a terra anche Vittozzi!!! Ne sbaglia due Roeiseland!!!

16.04 Un errore a terra per Alexia Runggaldier. Sbaglia anche Davidova.

16.03 Trovano lo zero dopo due poligoni Laura Dahlmeier ed Hanna Oeberg.

16.02 Poligono spaziale di Dorothea Wierer, veloce e precisa! E’ in testa dopo il primo poligono!

16.01 Fialkova trova lo zero anche al terzo poligono!

16.00 Parte Lisa Vittozzi!

15.59 Roeiseland sbaglia un colpo al secondo poligono.

15.58 Roeiseland è in testa a metà del secondo giro, scavalcata Fialkova.

15.57 Due errori in piedi per Marketa Davidova!

15.56 Si alza il vento, un errore per Runggaldier, ben tre per Makarainen!

15.54 Non sbaglia Laura Dahlmeier!

15.53 Parte Dorothea Wierer!

15.52 Un errore in piedi per Kuzmina.

15.51 Zero anche in piedi per Fialkova!

15.50 Roeiseland non sbaglia ed è seconda a 2″1 da Fialkova.

15.49 Davidova è seconda a 9″2 da Fialkova all’uscita dal primo poligono. Arriva Roeiseland.

15.47 Non sbaglia la ceca Marketa Davidova, che ha il pettorale rosso della classifica di specialità.

15.46 Un errore per Kaisa Makarainen!

15.45 Trova lo zero Alexia Runggaldier, che esce quarta a 41″3 dalla slovacca Paulina Fialkova.

15.43 QUATTRO ERRORI DELLA SLOVACCA ANASTASIYA KUZMINA!

15.41 Trova lo zero la slovacca Paulina Fialkova.

15.38 Sembra andare molto forte sugli sci la slovacca Anastasiya Kuzmina.

15.35 Partita la prima azzurra in gara, con l’11 Alexia Runggaldier.

15.33 Partita la slovacca Paulina Fialkova.

15.30 Inizia l’individuale femminile dei Mondiali!

15.25 Tutto pronto per la partenza: i numeri più bassi da tenere d’occhio saranno quelli delle slovacche Paulina Fialkova, col 4, ed Anastasiya Kuzmina, col 7.

15.20 C’è la slovacca Anastasiya Kuzmina! Un’avversaria in più per le nostre Vittozzi e Wierer.

15.15 Tra le papabili anche la norvegese Ingrid Tandrevold

It's been a tremendous first week for @NSSF_Biathlon – also thanks to Ingrid Landmark Tandrevold's 🥈in the women's sprint! Watch the zeroing ahead of the women's 15km LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/2m5JvSMAmE — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2019

15.11 Un’altra atleta da medaglia impegnata nell’azzeramento: la finlandese Kaisa Makarainen

Mistakes at the shooting range are getting punished with one minute — can @kmakarainen avoid the dreaded 60s penalty and get her first medal of #2019ostersund? Watch the zeroing ahead of the women's 15km LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/2Cxxah4IQM — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2019

15.06 Lisa Vittozzi torna col pettorale giallo

She's back in yellow — but how will @lisa_vittozzi start into this second week of #2019ostersund after a few too many errors in sprint and pursuit? Watch the zeroing ahead of the women's 15km LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ir80PqnfTR — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2019

15.02 Una delle favorite odierne è Laura Dahlmeier

Laura Dahlmeier is gunning for her 14th successive WCH race with a medal — no wonder she's arriving with a smile. #2019Ostersund. Watch the zeroing ahead of the women's 15km LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/8ZIKKeS6ir — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2019

14.58: Pettorale rosso e in lizza per il successo della Coppa di specialità, Marketa Davidova, nonostante la giovane età, non è da sottovalutare

A completely new situation for @olympijskytym's Marketa Davidova — she's starting in red and could win the women's Individual Score today! #2019ostersund Watch the zeroing ahead of the women's 15km LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/02VyqtMRxj — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2019

14.57: Ecco una delle osservate speciali, ovvero la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, in lizza per una medaglia ma anche per la Coppa del Mondo generale.

Marte Olsbu Roeiseland is looking for her next World Championship medal — she's also still trying to gain ground on Vittozzi and Wierer in the Overall Standings! #2019Ostersund Watch the zeroing ahead of the women's 15km LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/S8ejjY4BuV — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2019

14.55: Ci si chiede se ci sarà la campionessa del mondo in carica della sprint Kuzmina. L’idea di base dovrebbe essere quella di non gareggiare ma potremmo vederla anche spuntare nell’azzeramento…

14.53: Il vento non manca quest’oggi ad Oestersund (Svezia) e lo si può capire anche dall’azzeramento:

A lot of eyes are of the Olympic Champion in the Individual — @hannaaaoberg got close to a medal in all three races here so far. Will today be the day to celebrate for 🇸🇪? Watch the zeroing ahead of the women's 15km LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/tfgQasQ17O — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2019

14.52: Franziska Preuss si cimenta nella propria fase di azzeramento

Franziska Preuss ended up in fourth place in @pyeongchang2018 — can the German get close to the podium again today in #2019Ostersund? 🇩🇪 Watch the zeroing ahead of the women's 15km LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/L0zcVKbqFF — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2019

14.51: E’ iniziata la fase del cosiddetto azzeramento e le nostre azzurre si cimentano al poligono:

14.50: Va ricordato come la 15 km di Östersund sarà l’ultima dell’inverno, pertanto verrà assegnata anche la Coppa di specialità. Marketa Davidova è pettorale rosso con 102 punti, inseguita da Lisa Vittozzi a 86. Vengono poi Paulina Fialkova a 71, Monika Hojnisz a 64, Franziska Hildebrand a 62, Yuliia Dzhima e Tiril Eckhoff a 60.

14.47: Nella stagione in corso si sono disputate 2 individuali in cui si sono imposte 2 atlete diverse e sono complessivamente salite sul podio 5 differenti donne.

14.45: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile, valida per i Mondiali 2019 di biathlon.