Biathlon, Mondiali 2019: Lisa Vittozzi, é un argento dolcissimo! Trionfo nella Coppa del Mondo di specialità e ipoteca sulla generale!

Nel giorno della gara individuale ai Mondiali 2019 di biathlon, sulle nevi di Oestersund (Svezia), la Campionessa Olimpica Hanna Öberg confeziona una prestazione di celestiale perfezione: convincente sugli sci stretti ed immacolata al poligono. La svedese sceglie perfettamente i tempi nelle sessioni di tiro, scandendo un ritmo notevole nelle frazioni di fondo. La Corea del Sud e la Svezia legate a doppio filo dalla prova strepitosa della scandinava che chiude il cerchio con l’oro mondiale dopo quello a cinque cerchi, in un format che ha il suo marchio.

Alle spalle di Öberg è stata serrata la lotta per il podio e l’argento è dolcissimo per l’Italia, è la nostra Lisa Vittozzi a conquistarlo. La sappadina, straordinaria anche lei con lo zero al poligono, ha costruito con regolarità e costanza questo risultato. L’azzurra, con un ritardo di 23″6 dalla vetta, ha così conquistato anche la Coppa del Mondo di specialità, tenendo conto dei piazzamenti della ceca Marketa Davidova (oltre la 40esima posizione con 5 errori) e della slovacca Paulína Fialková quinta a 45″5, che ha pagato a carissimo prezzo l’ultimo bersaglio mancato nell’ultima serie in piedi.

Vittozzi ha posto un’ipoteca anche in ottica classifica generale, tenendo conto delle prove dell’altra azzurra Dorothea Wierer, della norvegese Marte Olsbu Røiseland e dell’altra slovacca Anastasiya Kuzmina. L’altoatesina purtroppo non ha centrato due bersagli nella seconda sessione di tiro di questa gara, giungendo al traguardo ottava con 1’06″7 da Oeberg. Tenendo conto del suo range time (seconda a 0″5 dalla svizzera Haecki) e della velocità espressa gli sci (nella top-10, nona), avrebbe potuto aspirare ad un risultato decisamente migliore senza quei due errori. Certo, è andata peggio alle altre due atlete citate: la scandinava ha commesso 4 errori, giungendo al traguardo con 3’26″0 (23esima) mentre la slovacca ha terminato ampiamente fuori dalla zona punti gravata da 7 errori (+6’08″7).

Ha completato dunque il podio un’ottima Justine Braisaz: la francese ha concluso a 32″5 dalla vetta con un solo errore al poligono, sufficiente però per precedere la campionessa del mondo del 2017 Laura Dahlmeier (+39″5, 1 errore). Nella top-10 troviamo poi la svedese Brorsson (+49″9, 1 errore), l’austriaca Hauser (+53″7, 0 errori), la svizzera Gasparin (+1″59″7) e l’ucraina Merkushyna (+2’04″6). In chiave italiana, il bronzo iridato del 2017 Alexia Runggaldier non è andata oltre la 61esima posizione (+6’55″0, tre errori) e Laura Dahlmeier ha chiuso 69esima (+7’36″8, 7 errori)

Foto: Federico Angiolini