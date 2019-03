VIDEO Lisa Vittozzi vince l’argento nell’individuale dei Mondiali di biathlon, gli highlights della gara: 0 al poligono!

Lisa Vittozzi ha conquistato un’incredibile medaglia d’argento nell’individuale ai Mondiali 2019 di biathlon, l’azzurra è stata perfetta al poligono e con un pazzesco 20 su 20 è riuscita a salire sul secondo gradino del podio alle spalle della svedese Oeberg che ha firmato il bis oro olimpico-titolo iridato. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara individuale ai Mondiali e l’argento di Lisa Vittozzi che ha anche conquistato la Coppa del Mondo di specialità.

A special day for @lisa_vittozzi: she doesn't just win her first individual medal at a World Championships — she also wins the Individual Globe! #2019Ostersund 🇮🇹🤗

Follow the women's Individual in #2019ostersund on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/tPzclGLylc

— IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2019