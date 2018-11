LIVE MotoGP, GP Malesia 2018 in DIRETTA: Valentino Rossi sogna il colpaccio, Dovizioso ci crede

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Sepang si preannuncia una gara decisamente infuocata, o forse è meglio dire bagnato… Sì perché la pioggia e le condizioni meteo hanno infatti rivoluzionato gli orari e il programma. La Direzione Gara ha infatti deciso di anticipare il tutto per le bizze di Giove Pluvio. Una situazione non semplice visto che è nota sia l’imprevedibilità di queste condizioni e anche il fatto che in caso di pioggia l’asfalto del circuito malese è scarsamente drenante.

Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso cercano il colpaccio. Il passo per entrambi è stato convincente sul bagnato e sull’asciutto e i riferimenti possono far sorridere. Il guanto di sfida si può lanciare per due che la pista malese la gradiscono parecchio: il forlivese ha vinto le ultime due edizioni, disputate entrambe con la pioggia, Valentino si è imposto in sei occasioni a queste latitudini ed è di gran lunga il centauro con più vittorie all’attivo. I presupposti per una bella gara da parte loro ci sono tutti ma attenzione a Marc Marquez. La penalità sarà un fastidio ma, vista la velocità dimostrata, il campione del mondo non ci metterà molto a risalire la china e ad essere della partita. Inoltre viste le previsioni, le sue capacità di adattamento ai mutamenti climatici potrebbero essere una propria carta vincente.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP della Malesia, penultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 06.00 italiane. Buon divertimento!

LA GRIGLIA DI PARTENZA











-19 Dovizioso in difficoltà, non riesce a tenere il ritmo dei primi ed ora viene tallonato da Pedrosa.

-19 SCIVOLATA DI IANNONE! La gara dell’abruzzese è già finita. Valentino Rossi in testa con mezzo secondo su Zarco e Miller. 4° Marquez, 5° Dovizioso, 6° Pedrosa, 7° Petrucci, 10° Vinales.

-20 Marquez supera subito Dovizioso ed è quinto. Davanti Valentino Rossi prova a scappare.

-20 giri alla fine. Iannone è quarto alle spalle di Miller. Marquez scavalca Pedrosa ed è in scia a Dovizioso.

1° giro/20. Valentino Rossi parte benissimo e si porta al comando davanti a Zarco. 5° Dovizioso, 7° Marquez.

6.00 PARTITI! INIZIATO IL GP DI MALESIA!

5.59 Andrea Dovizioso ha vinto gli ultimi due GP della Malesia. Riuscirà a piazzare il tris?

5.58 Giro di ricognizione.

5.57 3 minuti all’inizio di una gara che promette sorpassi a ripetizione…

5.56 La concentrazione estrema di Marc Marquez…Sarà un rimonta furente?

Plenty of eyes on this man today… 👀@marcmarquez93 will start P7 on the grid after his 6 place grid penalty#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/V2XGjZZNSz — MotoGP™🏁🇲🇾 (@MotoGP) November 4, 2018

5.54 Può essere anche la grande occasione per Valentino Rossi. La Yamaha è in ripresa. Il Dottore spera che le gomme possano supportarlo sino al finale di gara.

5.52 Johann Zarco sogna la prima vittoria della carriera.

Here's the man who will start the #MotoGP race from pole…@JohannZarco1 rolls onto the grid in Sepang 🏁#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/i3VrXwvIYJ — MotoGP™🏁🇲🇾 (@MotoGP) November 4, 2018

5.50 Attenzione a Maverick Vinales. Lo spagnolo ha brillato nel corso del warm-up, ma dovrà scattare dall’undicesima posizione.

5.47 Qualche nuvola in cielo. Sappiamo che in Malesia i temporali sono spesso pesanti ed improvvisi. Si è anticipata la gara per evitarli…

5.44 Nonostante parta dalla settima posizione, il favorito non può che essere Marc Marquez. Aspettiamoci una rapida e rabbiosa rimonta da parte del campione del mondo.

5.42 Italiani attesi protagonisti ed in grado di giocarsi la vittoria. Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso hanno mostrato un buon passo nel corso delle prove, ma attenzione anche a Iannone: non ha nulla da perdere e può giocarsela fino all’ultimo giro. Attenzione ai primi giri, non sarà facile sbrogliare la matassa Zarco…

5.40 Dopo la penalizzazione inflitta a Marc Marquez, sarà il francese Johann Zarco a partire davanti a tutti. In prima fila anche Valentino Rossi ed Andrea Iannone, mentre scatterà dalla quarta casella Andrea Dovizioso.

5.32 Una giornata che si aperta benissimo per l’Italia, che ha festeggiato in Moto2 la prima vittoria della carriera di Luca Marini ed il titolo iridato di Francesco Bagnaia.

5.30 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della gara del GP di Malesia 2018, classe MotoGP.

It's #MotoGP time in Sepang! 🇲🇾 Will it be a wet or a dry race today at the #MalaysianGP? Watch LIVE on VideoPass 📡 https://t.co/4wwufcTn3x pic.twitter.com/tCv3FAO3un — MotoGP™🏁🇲🇾 (@MotoGP) November 4, 2018

Foto: Valerio Origo