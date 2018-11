MotoGP, GP Malesia 2018: Marc Marquez penalizzato di 6 posizioni in griglia di partenza per aver ostacolato Iannone. Lo spagnolo partirà settimo

Non finiscono mai le sorprese di questo sabato del GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Dopo il ritardo di un’ora per l’arrivo di una pioggia torrenziale sul circuito di Sepang che ha costretto al Direzione Gara a sospendere le attività per più di un’ora, è arrivata la doccia gelata per il poleman Marc Marquez.

Lo spagnolo è stato infatti penalizzato di 6 posizioni in griglia di partenza per aver ostacolato nel corso delle prove la Suzuki di Andrea Iannone. Il campione del mondo, procedendo in traiettoria a velocità limitata, ha creato un danno al centauro di Vasto, impegnato in quel momento a massimizzare la propria prestazione ed impossibilitato per quanto detto. Pertanto Marc è stato sanzionato dalla Direzione Gara e partirà dalla settima posizione. Per il passo esibito, non dovrebbe essere un grosso danno per il “93” ma di sicuro ne avrebbe fatto a meno.

In prima fila, quindi, ci saranno il francese Johann Zarco (pole), sulla Yamaha Tech3, e i nostri Valentino Rossi (Yamaha) e Iannone (Suzuki):

#MotoGP FIM Stewards Panel 📋@marcmarquez93 has been given a 6 place grid penalty and will start tomorrow's race from 7th #MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/AGqz9Bi8sT — MotoGP™🏁🇲🇾 (@MotoGP) November 3, 2018











CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo