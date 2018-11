MotoGP, GP Malesia 2018: risultato qualifiche. Pole di Marc Marquez, Valentino Rossi in prima fila! 5° Dovizioso

Quando il meteo diventa protagonista è sempre Marc Marquez-time! Lo spagnolo, infatti, centra la pole position del Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP al termine di una qualifica condizionata dall’asfalto bagnato per colpa della pioggia caduta dopo la quarta sessione di prove libere. Il campione del mondo ha, come sempre, trovato il giusto feeling e ha stampato un ottimo 2:12.161 e nessuno è stato in grado di avvicinarsi. Per il Cabroncito, dunque, pole position sulla pista di Sepang, proprio come il fratello Alex in Moto2. I due, oltre alla partenza dalla prima casella della griglia, sono stati accomunati anche da una scivolata al termine delle rispettive sessioni, senza conseguenze per entrambi.

In prima fila assieme all’alfiere della Honda scatteranno domani in gara il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) che, proprio sotto la bandiera a scacchi si porta a 548 millesimi dalla vetta, e Valentino Rossi (Yamaha) che conclude a otto decimi dalla pole. In seconda fila un positivo Andrea Iannone (Suzuki) quarto a quasi un secondo di distacco, mentre quinta posizione per Andrea Dovizioso (Ducati) a 1.022 ma, a sua volta, autore di una caduta nell’ultimo tentativo, quando era in ritardo di appena un decimo al secondo intermedio rispetto a Marquez. Il romagnolo confida in un GP asciutto domani, per dimostrare il suo reale valore. Completa la seconda fila l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 1.113.

Settima posizione per Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a 1.252, ottava per lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 1.302, quindi per tutti gli altri distacchi abissali. In nona posizione si è piazzato lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati Angel Nieto) a 2.024, davanti ai connazionali Dani Pedrosa (Honda) a 2.282, Maverick Vinales (Yamaha) 11 esimo a 2.695 mentre è 12esimo Aleix Espargarò (Aprilia) a 3.179. Chiudono già nella Q1, invece, Michele Pirro (Ducati) in 14esima posizione, mentre è appena 19esimo Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS).

Le qualifiche hanno preso il via con oltre un’ora di ritardo per colpa di un violento nubifragio che si è abbattuto sul tracciato al termine della FP4. La pista si è letteralmente allagata e la direzione gara ha permesso ai piloti di tornare in pista solamente quando le precipitazioni si erano concluse dopo 80 minuti di attesa. Il meteo, come ampiamente previsto, ha messo il suo zampino nella giornata odierna, e dovrebbe essere lo stesso anche per domani. Proprio per questo motivo warm-up e gare sono state anticipate di oltre un’ora per evitare i temporali previsti nel pomeriggio. Ecco il nuovo calendario completo della domenica del GP di Malesia.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP MALESIA MOTOGP 2018

1 93 M. MARQUEZ 2:12.161 2 5 J. ZARCO +0.548 3 46 V. ROSSI +0.848 4 29 A. IANNONE +0.936 5 4 A. DOVIZIOSO +1.022 6 43 J. MILLER +1.113 7 9 D. PETRUCCI +1.252 8 42 A. RINS +1.302 9 19 A. BAUTISTA +2.024 10 26 D. PEDROSA +2.282

Foto: Valerio Origo