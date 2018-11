Motomondiale, GP Malesia 2018: gli orari e come vedere le gare in tv su Sky e TV8. Il programma completo

Sarà una mattinata davvero intensa quella del Gran Premio di Malesia. Sul circuito di Sepang, infatti, potrebbero essere consegnati i titoli di Moto2 e Moto3, con quello di MotoGP che, invece, è già ampiamente nelle tasche di Marc Marquez. Nella classe più leggera Jorge Martin e Marco Bezzecchi sono separati da appena 12 punti, per cui tutto può ancora accadere, mentre nella categoria mediana Francesco Bagnaia ha +36 punti di vantaggio nei confronti di Miguel Oliveira e vuole a tutti i costi festeggiare il suo primo Mondiale. Per quanto riguarda la MotoGP vivremo una gara “libera”, senza pressioni o obiettivi particolari. Lo spettacolo non mancherà.

Dopo le bizze del meteo di ieri tutte le sessioni sono state anticipate almeno di un’ora rispetto alle previsioni: gli orari di Moto3 e Moto2 saranno ancor più nel cuore della notte italiana, mentre la MotoGP scatterà alle ore 6.00.

La domenica del Gran Premio di Malesia sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky, per mezzo dei canali SkySport1 (numero 201) e SkySport MotoGP (numero 208) e vedrà le consuete repliche anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). L’azione sul circuito di Sepang si potrà seguire anche per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. OASport vi proporrà le DIRETTE LIVE delle sessioni clou dell’evento, per non perdervi nemmeno un istante del penultimo appuntamento stagionale.

PROGRAMMA COMPLETO GP MALESIA 2018

Domenica 4 novembre

ore 00.40-1.00 Warm-up Moto3

ore 1.10-1.30 Warm-up Moto2

ore 1.40-2.00 Warm-up MotoGP

ore 3.00 GARA MOTO3

ore 4.20 GARA MOTO2

ore 6.00 GARA MOTOGP

Repliche su TV8

ore 11.00 GARA MOTO3

ore 12.20 GARA MOTO2

ore 14.00 GARA MOTOGP

Repliche su SkySport1

GARA MOTOGP: ore 10.15, 01.00

Repliche su SkySport MotoGP

GARA MOTOGP: ore 11.15, 14.00, 17.00, 21.00, 00.00

GARA MOTO2: ore 10.15, 16.00, 20.00, 23.00

GARA MOTO3: ore 13.30, 18.00, 01.30

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo