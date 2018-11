MotoGP, GP Malesia 2018: risultati e classifiche prove libere 3. Vinales il migliore davanti a Marquez e a Miller, Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 gestiscono, Lorenzo non correrà a Sepang

E’ stato Maverick Vinales il migliore delle prove libere 3 e della classifica combinata in MotoGP del GP della Malesia 2018, penultimo round del Mondiale della massima cilindrata. Lo spagnolo della Yamaha, reduce dalla brillante vittoria di Phillip Island (Australia), ha dimostrato di saperci fare anche sull’asfalto malese ottenendo il best time di 1’59″231, distanziando di 26 millesimi la Honda di Marc Marquez e di 144 la Ducati Pramac di Jack Miller. Il campione del mondo ha messo in mostra un ottimo passo gara e nel contempo appare brillante nel time-attack per cui sarà tra i candidati alla pole-position e alla vittoria domani.

Scorrendo la graduatoria dei tempi troviamo un po’ arretrati il ducatista Andrea Dovizioso (ottavo nel combinato) e Valentino Rossi (nono nella graduatoria combinata) sull’altra Yamaha. I due centauri, però, hanno concentrato gran parte del proprio lavoro nella sessione alla ricerca della miglior messa a punto in ottica gara, togliendosi alcuni dubbi sulle gomme da impiegare, non riuscendo poi a massimizzare i loro riscontri in configurazione da qualifiche. Pertanto il distacco di 0″466 (Dovizioso) e di 0″536 (Rossi) dalla vetta, dettato dai tempi ottenuti ieri visto che nelle PL3 non hanno migliorato (il forlivese si è classificato 17° e il “Dottore” 7°), sono quindi da considerare fino ad un certo punto per quanto detto in precedenza.

A completare il quadro dei qualificati alla Q2 troviamo poi la Suzuki di un Andrea Iannone, secondo in Australia, che fa un po’ più fatica qui a trovare il feeling giusto con la sua moto. Il distacco di 0″536 dal vertice lo evidenzia, anche nel confronto con il compagno di squadra Alex Rins (quinto). Vedremo, quindi, se “The Maniac” saprà trovare la quadra.

A chiosa l’altra notizia del giorno, che un po’ tutti ci aspettavamo, riguarda Jorge Lorenzo. Il maiorchino ha deciso di comune accordo con la Ducati che non correrà a Sepang e infatti sulla D16 è salito il collaudatore Michele Pirro, che ha concluso il suo turno in 18esima piazza a 1″859 da Vinales. L’iberico prova ancora tanto dolore in sella alla GP18, specie in frenata e nei cambi di direzione. Pertanto le condizioni del polso, operato poco più di una settimana fa, non hanno consentito a Jorge di essere parte del weekend come avrebbe desiderato.

CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI – PROVE LIBERE – MOTOGP – GP MALESIA 2018

1 25 Movistar Yamaha MotoGP M.VIÑALES SPA YAMAHA 1’59.928 18 1’59.802 16 1’59.231 17

2 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 2’00.801 10 0.026 0.026 1’59.701 17 1’59.257 16

3 43 Alma Pramac Racing J.MILLER AUS DUCATI 1’59.941 16 0.144 0.118 1’59.771 14 1’59.375 16

4 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 2’01.320 15 0.368 0.224 2’00.579 17 1’59.599 16

5 42 Team SUZUKI ECSTAR A.RINS SPA SUZUKI 2’00.241 17 0.377 0.009 1’59.608 18 2’00.649 17

6 5 Monster Yamaha Tech 3 J.ZARCO FRA YAMAHA 2’00.726 15 0.424 0.047 2’00.159 17 1’59.655 18

7 9 Alma Pramac Racing D.PETRUCCI ITA DUCATI 2’00.182 15 0.440 0.016 1’59.811 16 1’59.671 16

8 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1’59.697 15 0.466 0.026 2’00.091 11 2’00.810 17

9 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1’59.767 17 0.536 0.070 2’00.017 18 1’59.773 18

10 29 Team SUZUKI ECSTAR A.IANNONE ITA SUZUKI 2’00.973 14 0.568 0.032 2’00.502 18 1’59.799 18

11 19 Angel Nieto Team A.BAUTISTA SPA DUCATI 2’00.664 16 0.899 0.331 2’00.980 18 2’00.130 19

12 21 EG 0,0 Marc VDS F.MORBIDELLI ITA HONDA 2’01.209 15 1.174 0.275 2’00.981 16 2’00.405 15

13 6 LCR Honda CASTROL S.BRADL GER HONDA 2’01.313 17 1.197 0.023 2’01.561 16 2’00.428 18

14 44 Red Bull KTM Factory Racing P.ESPARGARO SPA KTM 2’01.825 15 1.282 0.085 2’01.020 17 2’00.513 17

15 41 Aprilia Racing Team Gresini A.ESPARGARO SPA APRILIA 2’00.552 14 1.321 0.039 2’01.766 3 2’00.737 17

16 55 Monster Yamaha Tech 3 H.SYAHRIN MAL YAMAHA 2’01.419 12 1.327 0.006 2’01.894 15 2’00.558 14

17 30 LCR Honda IDEMITSU T.NAKAGAMI JPN HONDA 2’01.199 16 1.407 0.080 2’00.829 18 2’00.638 18

18 51 Ducati Team M.PIRRO ITA DUCATI 2’01.090 13 1.859 0.452

19 38 Red Bull KTM Factory Racing B.SMITH GBR KTM 2’01.230 15 1.992 0.133 2’01.302 18 2’01.223 16

20 17 Angel Nieto Team K.ABRAHAM CZE DUCATI 2’02.097 14 2.154 0.162 2’01.684 15 2’01.385 15

21 12 EG 0,0 Marc VDS T.LUTHI SWI HONDA 2’01.922 13 2.239 0.085 2’01.743 14 2’01.470 17

22 45 Aprilia Racing Team Gresini S.REDDING GBR APRILIA 2’01.690 13 2.459 0.220 2’02.338 7 2’02.442 13

23 10 Reale Avintia Racing X.SIMEON BEL DUCATI 2’02.101 12 2.669 0.210 2’01.900 14 2’03.455 10

24 81 Reale Avintia Racing J.TORRES SPA DUCATI 2’02.451 15 2.709 0.040













