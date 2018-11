Griglia di partenza MotoGP, risultato qualifiche GP Malesia 2018. Pole di Marc Marquez davani a Zarco e Valentino Rossi. Andrea Dovizioso è quinto con caduta su pista bagnata

Marc Marquez conquista la pole position del GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Sepang l’iberico ha centrato la settima partenza dalla p.1 in stagione, dimostrando di avere grande confidenza con la pista bagnata. Bene anche Johann Zarco (Yamaha) e Valentino Rossi (Yamaha), con il “Dottore” che all’ultimo giro è riuscito a trovare il riscontro desiderato. Conclude in quinta posizione Andrea Dovizioso (Ducati) anche per una scivolata in curva-9 che non gli ha consentito di migliorare il proprio riscontro.

GRIGLIA DI PARTENZA – GP MALESIA 2018 – MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2’12.161 3 7 308.3

2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 2’12.709 7 7 0.548 0.548 297.6

3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2’13.009 7 7 0.848 0.300 294.3

4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 2’13.097 6 7 0.936 0.088 299.0

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 2’13.183 6 7 1.022 0.086 301.0

6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI Q2 2’13.274 7 7 1.113 0.091 301.4

7 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI Q2 2’13.413 6 7 1.252 0.139 306.6

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 2’13.463 3 7 1.302 0.050 308.8

9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI Q2 2’14.185 4 7 2.024 0.722 301.4

10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2’14.443 7 7 2.282 0.258 290.5

11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2’14.856 7 7 2.695 0.413 293.3

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 2’15.340 5 5 3.179 0.484 303.6

13 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 2’13.786 6 6 (*) 0.475 290.2

14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI Q1 2’13.823 5 6 (*) 0.512 0.037 291.5

15 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI Q1 2’13.971 7 7 (*) 0.660 0.148 291.3

16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 2’14.132 6 6 (*) 0.821 0.161 279.0

17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 2’14.332 3 4 (*) 1.021 0.200 287.1

18 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 2’14.843 5 5 (*) 1.532 0.511 286.7

19 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 2’14.994 7 7 (*) 1.683 0.151 285.1

20 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA Q1 2’15.364 6 7 (*) 2.053 0.370 284.5

21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI Q1 2’15.679 6 7 (*) 2.368 0.315 284.6

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 2’16.558 7 7 (*) 3.247 0.879 281.9

23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 2’16.825 6 7 (*) 3.514 0.267 285.4

24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing DUCATI FP2 2’01.940 2.332











Foto: Valerio Origo