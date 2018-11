MotoGP, GP Malesia 2018: le previsioni meteo per la gara. Alto rischio pioggia nonostante l’orario anticipato

Pensare a Sepang e alle possibili precipitazioni non è certo una novità, specie in questa fase dell’anno. Del resto, scorrendo l’album dei ricordi del “Motomondiale”, le due ultime edizioni hanno avuto la pioggia per protagonista in gara, con Andrea Dovizioso e la Ducati trionfanti. Giove Pluvio quest’oggi ha bussato alla porta malese con una certa insistenza: il circuito è stato quasi “sommerso” dalla pioggia copiosa caduta nel corso della Q1 e la Direzione Gara è stata costretta ad esporre la bandiera rossa e ritardare di più di un’ora lo sviluppo del turno delle qualifiche.

Inoltre la Race Direction ha stabilito che i warm-up e le gare delle tre classi siano anticipate per evitare gli importanti rovesci previsti: le possibilità sono pari al 75%. Si è scelto dunque di traslare i turni di prove e la gare domenicali nella speranza di poter correre in condizioni normali anche se l’alta variabilità del meteo di Sepang non offre grandi garanzie. L’arrivo della pioggia stimato al 42% nelle ore di competizione non fa stare tranquilli. Pertanto, domani ci si appresta a vivere un weekend di grandi tensioni dettate anche da questi fattori non proprio trascurabili.











CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo