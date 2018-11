VIDEO Valentino Rossi, la caduta mentre si trovava in testa al GP di Malesia

Valentino Rossi ha disputato un GP di Malesia 2018, classe MotoGP, all’arrembaggio. Il 39enne di Tavullia ha preso la testa della gara dopo una partenza superlativa, poi ha iniziato a spingere come un ossesso, guadagnando terreno sugli avversari. Da metà gara in avanti, tuttavia, il Dottore ha dovuto fare i conti con la rimonta di Marc Marquez. Con il campione del mondo della Honda sempre più vicino, il centauro italiano ha provato a spingere oltre il limite per giocarsi la vittoria, incappando tuttavia in una scivolata decisiva a quattro tornate dalla conclusione. Un vero peccato.

IL VIDEO DELLA CADUTA DI VALENTINO ROSSI NEL GP DI MALESIA













Foto: Valerio Origo