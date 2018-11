Moto2, GP Malesia 2018: Moto2, GP Malesia 2018: Francesco Bagnaia CAMPIONE DEL MONDO! Gara a Luca Marini, Italia in delirio!

Che giornata per i colori italiani nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di Moto2. Luca Marini, in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46, conquista la sua prima vittoria nel Motomondiale a precedere la KTM del portoghese Miguel Oliveira (+1″194) e il compagno di squadra Francesco Bagnaia (+3″020). “Pecco” con questo piazzamento si laurea campione del mondo della categoria, raccogliendo l’eredità di Franco Morbidelli, al termine di un’annata strepitosa che meritava un epilogo di questo genere. Una corsa felice per il Bel Paese anche per i piazzamenti di Mattia Pasini (4°), sulla Kalex (Italtrans Racing Team), a 4″497 dal vincitore, e di Lorenzo Baldassarri (sesto), a 5″305 da Marini, sull’altra Kalex del Team Pons.

Pronti, via e la coppia dello Sky Racing Team VR46 formata da Marini e Bagnaia cerca subito di fare la differenza ma Oliveira tiene il passo, marcando stretto il rivale per il titolo. I primi tre creano un piccolo strappo rispetto a Pasini, Alex Marquez e Baldassarri in lizza per la quarta piazza. Il fratellino di Valentino Rossi spinge a più non posso, imprimendo alla corsa un grandissimo passo ma il lusitano non ci sta a fare da comparsa e, forzando la staccata nel t-1 a metà gara, si mette all’inseguimento del centauro nostrano, mentre Bagnaia deve guardarsi dall’arrivo del gruppetto degli inseguitori.

Tiene botta il leader del campionato, conscio di poter gestire la situazione. Oliveira si avvicina giro dopo giro ma il n.10 non tentenna, non permettendo praticamente mai al pilota della KTM di tentare il sorpasso. “Pecco” ha alle sue spalle Pasini ma il romagnolo non è mai troppo minaccioso e quindi il podio è in cassaforte. Arriva così un 1° e un 3° posto per la squadra di Valentino Rossi ricco di significati: il primo trionfo di Marini e il primo Mondiale di Bagnaia. Semplicemente perfetto!

ORDINE D’ARRIVO GP MALESIA 2018 – MOTO2

1 25 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 38’25.689 155.7

2 20 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 38’26.883 155.7 1.194

3 16 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 38’28.709 155.5 3.020

4 13 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 38’30.186 155.4 4.497

5 11 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up SPEED UP 38’30.939 155.4 5.250

6 10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 KALEX 38’30.994 155.4 5.305

7 9 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 38’33.379 155.2 7.690

8 8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 38’34.632 155.1 8.943

9 7 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 38’35.376 155.1 9.687

10 6 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 38’44.236 154.5 18.547

11 5 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP KALEX 38’44.505 154.5 18.816

12 4 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 38’45.428 154.4 19.739

13 3 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 38’46.866 154.3 21.177

14 2 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 38’47.649 154.3 21.960

15 1 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 38’52.564 153.9 26.875

16 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 38’54.204 153.8 28.515

17 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 38’54.491 153.8 28.802

18 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 38’55.480 153.7 29.791

19 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team KALEX 38’56.246 153.7 30.557

20 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors – Speed Up SPEED UP 38’56.758 153.7 31.069

21 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 39’04.119 153.2 38.430

22 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team KALEX 39’08.619 152.9 42.930

23 30 Dimas EKKY PRATAMA INA Tech 3 Racing TECH 3 39’23.196 151.9 57.507

24 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team SUTER 39’23.599 151.9 57.910

25 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 39’29.426 151.5 1’03.737

26 50 Rafid Topan SUCIPTO INA Forward Racing Team SUTER 40’29.755 147.8 2’04.066











Foto: Valerio Origo