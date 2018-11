LIVE MotoGP, GP Malesia 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP della Malesia, penultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul circuito di Sepang primo giorno di affinamenti e ricerca di velocità su uno dei tracciati maggiormente graditi dai piloti. Una pista varia, con tratti veloci e lenti, in cui conta sia la guidabilità che l’accelerazione. Aspetti fondamentali per essere veloci sull’asfalto asiatico e centrare gli obiettivi prefissati.

Andrea Dovizioso e Marc Marquez, come al solito, saranno gli osservati speciali. Il ducatista, due volte vincitore qui nelle ultime due edizione, vorrebbe replicare, concedendo il tris. Un target che non può prescindere dal lavoro necessario delle prove libere, funzionale alla valorizzazione del pacchetto. Al “Dovi” questa pista piace parecchio e ben si sposa con le qualità della GP18. D’altro canto Marc non vorrà certo recitare un ruolo di secondo piano. Dopo il poco fortunato ritiro di Phillip Island (Australia), lo spagnolo vorrà rifarsi avendo in mente l’obiettivo del titolo dei costruttori dopo quello dei piloti.

In casa Ducati, poi, tiene banco la questione Jorge Lorenzo. Il maiorchino è stato dichiarato “fit” dai medici ma bisognerà verificare se sarà in grado di guidare una moto non semplice come la Rossa. L’iberico è stanco di stare a guardare e, dopo aver saltato tre GP, vorrebbe tornare a gareggiare. Si augura di provare sensazioni positive anche Valentino Rossi. In Australia le soddisfazioni non sono state molte, diversamente dal compagno di squadra Maverick Vinales, vittorioso in quella sede. Non si sa se la Yamaha sarà competitiva in Malesia e con i soliti interrogativi che i due alfieri di Iwata si presenteranno ai nastri di partenza.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP della Malesia, penultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 08.05 italiane. Buon divertimento!

