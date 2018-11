MotoGP oggi, prove libere GP Malesia 2018: programma, orari e tv

Oggi, venerdì 2 novembre, prenderà il via la prima giornata di prove libere a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del Motomondiale 2018. Sul tracciato asiatico assisteremo a due sessioni interessanti e utili per andare a definire gli assetti in vista delle qualifiche e sopratutto della gara.

Nella classe regina, come è noto, tutto è già deciso: Marc Marquez è campione del mondo. Tuttavia, l’interesse per questo round è alto perchè l’hondista vuol confermarsi un riferimento e regalare alla sua squadra il titolo dei costruttori. Nello stesso tempo, però, Andrea Dovizioso sulla Ducati, vincitore delle due ultimi edizioni, è intenzionato a concedersi il tris e dimostrare che la Rossa su questo tracciato è estremamente performante. E poi la Yamaha, reduce dal trionfo di Maverick Vinales in Australia ma ancora tanti nodi da sciogliere. Valentino Rossi, su una pista che l’ha visto vittorioso in 6 occasioni, vorrebbe concedersi qui il podio più alto ma i problemi di bilanciamento della M1, tra le sue mani, sono ancora da risolvere.

Nelle altre due classi non mancherà la tensione. In Moto3 sono in tre a giocarsi il titolo: Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, con lo spagnolo in posizione di vantaggio. Nella media cilindrata il duello tra Francesco “Pecco” Bagnaia e il portoghese Miguel Oliveira catalizzerà l’attenzione e il centauro torinese ha la possibilità di chiudere la partita in questo weekend.

Il fine settimana del Gran Premio di Malesia sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky, per mezzo dei canali SkySport1 (numero 201) e SkySport MotoGP (numero 208). Per quanto riguarda TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) sono previste repliche di qualifiche e gare delle tre classi sono garantite diverse sintesi e differite. L’azione sul circuito di Sepang si potrà seguire anche per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. OASport vi proporrà le DIRETTE LIVE delle sessioni clou dell’evento, per non perdervi nemmeno un istante del penultimo appuntamento stagionale.

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

NELLA NOTTE TRA GIOVEDÌ 1° E VENERDÌ 2 NOVEMBRE

Ore 1.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 2.50: Moto2 – prove libere 1

Ore 3.50: MotoGP – prove libere 1

VENERDÌ 2 NOVEMBRE

Ore 6.10: Moto3 – prove libere 2

Ore 7: Moto2 – prove libere 2

Ore 8: MotoGP – prove libere 2

Ore 11: Paddock Live Show

Ore 11.30: Talent Time













