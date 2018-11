Marc Marquez, GP Malesia MotoGP 2018: “Non è il nostro miglior circuito. La caduta in Australia? Che peccato”

Marc Marquez si è presentato da Campione del Mondo in occasione della conferenza stampa che precede il GP di Malesia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Sepang. Lo spagnolo, reduce dalla caduta di Motegi provocata da Zarco, desidera tornare al successo e partirà ancora una volta con tutti i favori del pronostico per inseguire l’ennesimo successo di una stagione da incorniciare.

Il pilota della Honda commenta così la caduta in Australia: “Non so perché succede sempre dopo aver vinto il titolo a Motegi… Peccato perché avevo un buon passo in Australia, mi sento comunque molto fortunato perché l’incidente è stato davvero strano, è vero che Zarco non ha frenato, ma è anche vero che io sono andato un pochino largo… E’ una fortuna che stiamo entrambi bene, è stato un incidente di gara“.

Marc Marquez chiarisce anche le sue ambizioni per questa gara: “Siamo sempre andati bene in Malesia sul passo gara, ma adesso la moto è cambiata, gli assetti sono cambiati. Questo non è uno dei nostri migliori circuiti, per questo cercheremo di partire con il piede giusto già dalle prime prove libere“.

E poi una piccola curiosità sui suoi gusti gastronomici: “L’ananas sulla pizza? A me piace, so che gli italiani lo odiano, a me piace la pizza hawaiana!“.