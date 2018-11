Andrea Dovizioso, GP Malesia MotoGP 2018: “Ho un bel ricordo di Sepang. La Ducati per vincere il Mondiale deve continuare a migliorare”

Giorno di conferenza stampa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Andrea Dovizioso, reduce dal podio di Phillip Island (Australia), ha rafforzato la sua seconda posizione in classifica e può puntare al bersaglio grosso in questo weekend, tenendo conto dei precedenti che gli sono stati favorevoli: due vittorie nelle ultime due edizioni. La Ducati si esprime alla grande su questo circuito, fatto di grandi accelerazioni e frenate decise, rese problematiche anche dalle alte temperature ambientali.

“Abbiamo mostrato i nostri progressi nella seconda parte di questa stagione, la conferma l’abbiamo avuta in Australia, era molto importante capirlo, ma credo che non sia sufficiente. La moto è migliore, a Phillip Island siamo andati meglio, ma non è ancora abbastanza per la vittoria, ho ancora dei margini di miglioramento, dobbiamo continuare a sviluppare la moto se vogliamo vincere il Mondiale“, ha dichiarato il forlivese, aggiungendo: “Il mio ricordo più bello qui? Il primo podio, ero molto contento, fu molto bello arrivare davanti ad Hayden, dopo poche gare mi sono trasferito alla Honda ufficiale, fu un bel momento per me”.













Foto: Valerio Origo