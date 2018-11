Jorge Lorenzo, GP Malesia MotoGP 2018: “La mia priorità è provare a correre qui a Sepang. Non penso al futuro in Honda”

Jorge Lorenzo non riesce a stare lontano dalle corse. Il pilota spagnolo della Ducati, costretto a dare forfait negli ultimi tre round del Mondiale 2018 di MotoGP per problemi fisici piuttosto seri che lo hanno portato anche a sottoporsi ad un’operazione per minimizzare la frattura al legamento del polso sinistro, è a Sepang (Malesia) per il penultimo weekend stagionale e cercare di essere in gara. Il maiorchino è stato dichiarato “fit” dopo le visite mediche. Questo significa che proverà a correre nelle prove libere poi deciderà se proseguire il weekend in sella alla GP18.

“Mi sento meglio rispetto a Motegi, questo è sicuro, l’operazione è andata bene, mi sento più forte, sento di avere più energia. Una settimana fa mi sono operato, ieri ho tolto il gesso dal polso, quindi la mobilità non è al massimo. Adesso dobbiamo velocizzare il recupero. Ci proverò, sto sicuramente meglio rispetto al Giappone, vedremo se riuscirò a correre per tutto il weekend. Tornare direttamente a Valencia? Volevo salire sulla moto, ormai è un mese che non guido più, avevo paura di perdere il feeling. Per via delle mie condizioni fisiche non mi sono potuto allenare a livello aerobico, dovrò riabituarmi alle gare, quindi magari non riuscirò a lottare per le prime posizioni, non sarò perfetto, ma forse così riuscirò a dare il massimo per l’ultimo GP a Valencia“, ha dichiarato Jorge.

Un Lorenzo concentrato sull’attualità e non sul futuro in Honda: “Per me adesso la cosa più importante è arrivare in hotel tranquillo, per poi provare a correre. Io penso al presente, al momento sono un pilota Ducati e voglio correre con questa moto, dopo Valencia penserò alla mia prossima squadra“.













Foto: Valerio Origo