MotoGP, GP Malesia 2018: prove libere 1. Doppietta italiana: Dovizioso precede Valentino Rossi!

Fantastica doppietta italiana nelle prove libere 1 del GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Sepang. Andrea Dovizioso ha infatti stampato un super 1:59.697 e precede Valentino Rossi di appena sette centesimi (1:59.767). Il forlivese della Ducati sembra trovarsi a suo agio su questo tracciato e mette subito le cose in chiaro in apertura del weekend mentre il Dottore batte un colpo in sella alla sua Yamaha che sembra essere rinata come aveva testimoniato la vittoria conquistata settimana scorsa a Maverick Vinales, oggi terzo a 0.231 dal leader.

Il fine settimana non incomincia nel migliore dei modi per Marc Marquez che si ritrova in decima posizione a 1.1 secondi da Dovizioso ma il Campione del Mondo avrà modo e tempo di risalire la china anche se la Honda sembra avere qualche problema a Sepang visto che lo spagnolo è il migliore centauro della casa giapponese. Ottima quarta piazza di Jack Miller a due decimi, Danilo Petrucci quinto a praticamente mezzo secondo mentre Andrea Iannone è undicesimo.

GP MALESIA 2018, PROVE LIBERE 1: CLASSIFICA DEI TEMPI

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.1 1’59.697

2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.4 1’59.767 0.070 / 0.070

3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.4 1’59.928 0.231 / 0.161

4 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 321.6 1’59.941 0.244 / 0.013

5 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 326.1 2’00.182 0.485 / 0.241

6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.2 2’00.241 0.544 / 0.059

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 320.4 2’00.552 0.855 / 0.311

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 322.9 2’00.664 0.967 / 0.112

9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.8 2’00.726 1.029 / 0.062

10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.4 2’00.801 1.104 / 0.075

11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.0 2’00.973 1.276 / 0.172

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 315.2 2’01.199 1.502 / 0.226

13 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 318.4 2’01.209 1.512 / 0.010

14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.5 2’01.230 1.533 / 0.021

15 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 323.2 2’01.313 1.616 / 0.083

16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.7 2’01.320 1.623 / 0.007

17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.5 2’01.419 1.722 / 0.099

18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.5 2’01.690 1.993 / 0.271

19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.4 2’01.825 2.128 / 0.135

20 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 313.4 2’01.922 2.225 / 0.097

21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 317.5 2’02.097 2.400 / 0.175

22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 317.3 2’02.101 2.404 / 0.004

23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 320.0 2’02.451 2.754 / 0.350

24 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 313.5 2’03.204 3.507 / 0.753













stefano.villa@oasport.it

Foto: Valerio Origo