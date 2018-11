Maverick Vinales, GP Malesia MotoGP 2018: “Mi sono goduto la vittoria in Australia, a Sepang per il 2019”

Maverick Vinales ha riportato la Yamaha alla vittoria in occasione del GP di Australia e ora insegue nuova gloria nel GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Sepang. Lo spagnolo si è presentato in conferenza stampa molto convinto e desideroso di replicare l’impresa di Phillip Island anche se non sarà semplice vista l’elevata concorrenza guidata da Marc Marquez.

Il pilota della Yamaha racconta così la sua ultima settimana: “Arrivo in Malesia senza nessuna impostazione mentale, sarà importante stare davanti per raccogliere informazioni importanti in vista del 2019. Ci siamo goduti la vittoria con tutto il team, adesso siamo tutti più rilassati, possiamo provare delle cose nuove. Mi sono rapato i capelli? E’ una scommessa fatta con il team dopo le prove libere“.

Spazio anche per un gioco divertente: “Chi sceglierei come compagni di squadra per una partita di calcio? Come portiere scelgo Petrucci perché è alto e grosso, in difesa scelgo Crutchlow e Miller perché sono aggressivi, Rodrigo lo metto perché gli piace il contatto e infine Aleix Espergarò a completare la difesa. Come attaccanti scelgo Valentino Rossi, Jorge Martin e Andrea Dovizioso“.













Foto: Valerio Origo