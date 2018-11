Valentino Rossi, GP Malesia MotoGP 2018: “Ho sentito dire che sono finito, ci sono abituato. Sono in ottima forma…”

Valentino Rossi cercherà di essere grande protagonista nel GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Sepang. Il Dottore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky alla vigilia del fine settimana che si preannuncia particolarmente interessante, il 39enne ha parlato a tutto tondo non soltanto sull’attualità ma anche sul futuro.

Il nove volte Campione del Mondo ha ribadito un concetto molto chiaro: “Ho sentito dire tante volte che sono finito, ci sono abituato… La vittoria di Vinales in Australia è stata importante per l’armonia. Dai dati ho capito qualcosa, ma serve capirlo prima. Non aver cambiato la gomma e il setup sbagliato hanno influito sulla gara in Australia, purtroppo ho sofferto dall’inizio”.

Il centauro di Tavullia sta sì soffrendo a causa delle problematiche della Yamaha ma il suo stato fisico sembra davvero molto eccellente e infatti lo ha ribadito lui stesso: “Quest’anno sono più in forma dell’anno scorso, arrivo meglio a fine gara. Ovviamente gli altri piloti sono fortissimi, giovani e possono migliorare la condizione. Anche Vinales, migliora perché ha 23 anni. Pernat ha detto che rischio di meno? Sinceramente non sono mai caduto tanto perché non mi piace cadere, è vero che quando sei giovane sei più spensierato, ma per me non cambia ora, non ci penso al rischio quando sono in gara”.

Valentino Rossi correrà anche l’anno prossimo, sempre con la scuderia di Iwata: “L’anno prossimo le moto, mie e di Vinales, saranno simili, cambia poco, non è come in Honda dove Marquez e Pedrosa hanno moto diverse. Il fatto che Morbidelli ne avrà un’altra ufficiale non sarà un problema, sarà come Crutchlow per la Honda”.













Foto: Valerio Origo