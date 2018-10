LIVE Pagelle PSV Eindhoven-Inter 1-0 | Champions League 2018-2019 | Voti

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN-INTER DALLE ORE 21.00

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di PSV Eindhoven-Inter, match valido per la Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri, dopo la rocambolesca vittoria in rimonta contro il Tottenham, vanno a caccia di un importante successo in trasferta che potrebbe avvicinarli alla qualificazione agli ottavi di finale. I ragazzi di Luciano Spalletti se la dovranno vedere contro gli olandesi in un incontro che si preannuncia particolarmente ostico.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle pagelle di PSV Eindhoven-Inter: i voti in tempo reale, minuto dopo minuto, per scoprire come si stanno i giocatori in campo. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.

INTER:

Handanovic: 7. Compie un miracolo al 20′ che impedisce al PSV di passare in vantaggio. Non può nulla sul gol di Lozano.

D’Ambrosio: 7. Bravissimo nell’evitare una facile ribattuta degli avversari sul miracolo di Handanovic nel primo tempo.

Skriniar: 6

De Vrij:6

Asamoah: 6

Vecino: 6,5. Sfiora il gol del vantaggio al 26′ su invito di Icardi, tira alto di poco da dentro l’area.

Brozovic: 6

Poliano: 6

Nainggolan: 6

Perisic: 6

Icardi: 6,5. Fa un buon lavoro davanti, tiene alta la squadra e complica la vita ai difensori avversari, offre a Vecino un’interessante palla gol al 26′.

PSV EINDHOVEN:

Zoet 6; Esmoris, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Pereiro, Rosario; Bergwijn, De Jong 6,5, Lozano 7.

