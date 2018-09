Calendario Champions League 2019: risultati e classifiche dei gironi

Inizia la Champions League di calcio con la prima fase a gironi: 32 squadre che si daranno battaglia da settembre a dicembre per conquistare i 16 posti per la fase ad eliminazione diretta. Passeranno infatti agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone al termine delle sei giornate che compongono la prima fase. Di seguito tutti i risultati e le classifiche dei raggruppamenti.

I risultati di tutte le partite della prima fase della Champions League

Prima giornata

Martedì 18 settembre

ore 18.55 Barcellona-PSV (B)

ore 18.55 Inter- Tottenham (B)

ore 21.00 Brugge – Borussia Dortmund (A)

ore 21.00 Monaco – Atletico Madrid (A)

ore 21.00 Liverpool – PSG (C)

ore 21.00 Stella Rossa – Napoli (C)

ore 21.00 Galatasaray – Lokomotiv (D)

ore 21.00 Schalke 04 – Porto (D)

Mercoledì 19 settembre

ore 18.55 Ajax – AEK Atene (E)

ore 18.55 Shakhtar – Hoffenheim (F)

ore 21.00 Benfica – Bayern Monaco (E)

ore 21.00 Manchester City – Lione (F)

ore 21.00 Real Madrid – Roma (G)

ore 21.00 Valencia – Juventus (H)

ore 21.00 Viktoria Plzen – CSKA Mosca (G)

ore 21.00 Young Boys – Manchester United (H)

Seconda giornata

Martedì 2 ottobre

ore 18.55 Hoffenheim – Manchester City (F)

ore 18.55 Juventus – Young Boys (H)

ore 21.00 AEK Atene – Benfica (E)

ore 21.00 Bayern Monaco – Ajax (E)

ore 21.00 Lione – Shakhtar (F)

ore 21.00 CSKA Mosca – Real Madrid (G)

ore 21.00 Roma – Viktoria Plzen (G)

ore 21.00 Manchester United – Valencia (H)

Mercoledì 3 ottobre

ore 18.55 PSG – Stella Rossa (C)

ore 18.55 Lokomotiv – Schalke 04 (D)

ore 21.00 Atletico Madrid – Brugge (A)

ore 21.00 Borussia Dortmund – Monaco (A)

ore 21.00 PSV – Inter (B)

ore 21.00 Tottenham – Barcellona (B)

ore 21.00 Napoli – Liverpool (C)

ore 21.00 Porto – Galatasaray (C)

Terza giornata

Martedì 23 ottobre

ore 18.55 AEK Atene – Bayern Monaco (E)

ore 18.55 Young Boys – Valencia (H)

ore 21.00 Ajax – Benfica (E)

ore 21.00 Hoffenheim – Lione (F)

ore 21.00 Shakhtar – Manchester City (F)

ore 21.00 Real Madrid – Viktoria Plzen (G)

ore 21.00 Roma – CSKA Mosca (G)

ore 21.00 Manchester United – Juventus (H)

Mercoledì 24 ottobre

ore 18.55 Brugge – Monaco (A)

ore 18.55 PSV – Tottenham (B)

ore 21.00 Borussia Dortmund – Atletico Madrid (A)

ore 21.00 Barcellona – Inter (B)

ore 21.00 Liverpool – Stella Rossa (C)

ore 21.00 PSG – Napoli (C)

ore 21.00 Galatasaray – Schalke 04 (D)

ore 21.00 Lokomotiv – Porto (D)

Quarta giornata

Martedì 6 novembre

ore 18.55 Monaco – Brugge (A)

ore 18.55 Stella Rossa – Liverpool (C)

ore 21.00 Atletico Madrid – Borussia Dortmund (A)

ore 21.00 Inter – Barcellona (B)

ore 21.00 Tottenham – PSV (B)

ore 21.00 Napoli – PSG (C)

ore 21.00 Porto – Lokomotiv (D)

ore 21.00 Schalke 04 – Galatasaray (D)

Mercoledì 7 novembre

ore 18.55 CSKA Mosca – Roma (G)

ore 18.55 Valencia – Young Boys (H)

ore 21.00 Bayern Monaco – AEK Atene (E)

ore 21.00 Benfica – Ajaz (E)

ore 21.00 Lione – Hoffenheim (F)

ore 21.00 Manchester City – Shakhtar (F)

ore 21.00 Viktoria Plzen – Real Madrid (G)

ore 21.00 Juventus – Manchester United (H)

Quinta giornata

Martedì 27 novembre

ore 18.55 AEK Atene – Ajax (E)

ore 18.55 CSKA Mosca – Viktoria Plzen (G)

ore 21.00 Bayern Monaco – Benfica (E)

ore 21.00 Hoffenheim – Shakhtar (F)

ore 21.00 Lione – Manchester City (F)

ore 21.00 Roma – Real Madrid (G)

ore 21.00 Juventus – Valencia (H)

ore 21.00 Manchester United – Young Boys (H)

Mercoledì 28 novembre

ore 18.55 Atletico Madrid – Monaco (A)

ore 18.55 Lokomotiv – Galatasaray (D)

ore 21.00 Borussia Dortmund – Brugge (A)

ore 21.00 PSV – Barcellona (A)

ore 21.00 Tottenham – Inter (B)

ore 21.00 PSG – Liverpool (C)

ore 21.00 Napoli – Stella Rossa (C)

ore 21.00 Porto – Schalke 04 (D)

Sesta giornata

Martedì 11 dicembre

ore 18.55 Galatasaray – Porto (D)

ore 18.55 Schalke 04 – Lokomotiv (D)

ore 21.00 Monaco – Borussia Dortmund (A)

ore 21.00 Brugge – Atletico Madrid (A)

ore 21.00 Barcellona – Tottenham (B)

ore 21.00 Inter – PSV (B)

ore 21.00 Liverpool – Napoli (C)

ore 21.00 Stella Rossa – PSG (C)

Mercoledì 12 dicembre

ore 18.55 Real Madrid – CSKA Mosca (G)

ore 18.55 Viktoria Plzen – Roma (G)

ore 21.00 Ajax – Bayern Monaco (E)

ore 21.00 Benfica – AEK Atene (E)

ore 21.00 Manchester City – Hoffenheim (F)

ore 21.00 Shakhtar – Lione (F)

ore 21.00 Valencia – Manchester United (H)

ore 21.00 Young Boys – Juventus (H)

Le classifiche di tutti i gironi della prima fase della Champions League

Girone A: Monaco, Borussia Dortmund, Brugge ed Atletico Madrid 0.

Girone B: Barcellona, Tottenham, Inter e PSV 0.

Girone C: Liverpool, Napoli, Stella Rossa e PSG 0.

Girone D: Galatasaray, Porto, Schalke 04 e Lokomotiv 0.

Girone E: Ajax, Bayern Monaco, Benfica ed AEK Atene 0.

Girone F: Manchester City, Hoffenheim, Shakhtar e Lione 0.

Girone G: Real Madrid, CSKA Mosca, Viktoria Plzen e Roma 0.

Girone H: Valencia, Manchester United, Young Boys e Juventus 0.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Oleksandr Osipov Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it