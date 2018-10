PSV-Inter, Champions League 2019: nerazzurri per restare a punteggio pieno e continuare a sognare

Domani alle 21 l’Inter affronterà il PSV ad Eindhoven per bissare il successo ottenuto due settimane fa al San Siro contro il Tottenham. La squadra allenata da Spalletti cercherà di portare il bottino di punti a quota 6, in modo da approfittare dello scontro diretto tra Tottenham e Barcellona per lanciarsi spedita verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

I nerazzurri dovranno fare in conti con una formazione, quella olandese, in gran forma. Gli uomini dell’ex milanista Mark Van Bommel sono partiti male in Champions, sconfitti 4-0 al Camp Nou dal Barcellona, ma stanno letteralmente ammazzando il campionato orange, con 7 vittorie su 7 all’attivo, 26 gol fatti (quasi 4 a partita) e solamente 3 subiti. De Jong, Lozano e Bergwjin sono gli elementi da osservare in modo particolare, nonché il fulcro del gioco divertente degli olandesi, difficile da arginare.

Se c’è una difesa che, però, non teme nessuno, è di sicuro quella dell’Inter. Dopo un avvio di campionato non dei migliori, infatti, il tecnico toscano sembra aver trovato la quadra giusta, che ha consentito alla propria squadra di ottenere 4 vittorie di fila tra campionato e Champions. La formazione nerazzurra sta tornando ad essere solida e cinica come l’anno scorso (almeno sino a metà stagione), caratteristica indispensabile se si vuole passare questo girone di ferro. Faro dell’attacco ad Eindhoven sarà di nuovo Icardi, dopo la parentesi Lautaro Martinez di sabato contro il Cagliari. L’Inter ha bisogno del suo capitano più che mai: lui che ha risposto presente all’esordio nella massima competizione europea, ma che è ancora lontano dalla condizione migliore. In rialzo Perisic, anche lui lungi dalle sue potenzialità, e, soprattutto, Nainggolan, trascinatore e artefice della ripresa della squadra. I due, insieme alla punta argentina, saranno la chiave per portare a casa una vittoria che possa consentire di giungere al big match con il Barcellona nel migliore dei modi, ossia a punteggio pieno.

Foto: cristiano barni / Shutterstock

