Basket, Europe Cup 2018-2019: comoda vittoria per la Dinamo Sassari che prenota un posto alla fase a gironi

Incontro senza storia quello da poco concluso tra Sassari e Benfica al PalaSerradimigni, ultimo turno preliminare di Europe Cup. Nel match di andata i sardi dimostrano la loro superiorità comandando dall’inizio alla fine e concludono con il risultato di 100-66, che garantisce anche abbondante tranquillità in vista del ritorno in Portogallo.

Primo quarto abbastanza equilibrato fino a 4 minuti dal termine, quando, sul risultato di 17-16, la Dinamo piazza un allungo che si rivelerà essere decisivo ai fini della partita, mai più nemmeno giocata dal Benfica. Ad aprire il filotto ci pensa Giacomo Devecchi con un canestro da 3 su assist di Stefano Gentile, poi è il turno di Terran Petteway e Achille Polonara, entrambi da oltre l’arco, con quest’ultimo che realizza altri 2 punti allo scadere che chiudono la prima frazione sul 28-20, grazie al parziale di 11-4.

Nella seconda frazione il dominio si concretizza: Sassari alza il livello difensivo, tenendo gli avversari a 8 punti e realizzandone ben 26. Si va negli spogliatoi sul 54-28, ma ad impressionare sono le percentuali al tiro di entrambe le squadre: italiani oltre il 60% (più del 40% da 3) e portoghesi che a stento raggiungono il 30% (poco oltre il 20% dalla lunga distanza)!

Gli ultimi due quarti sono ordinaria amministrazione di una vittoria mai in discussione. La squadra di Vincenzo Esposito convince e soprattutto vede la qualificazione ormai quasi in cassaforte, considerato il risultato finale di 100-66, che permetterà di gestire la bellezza di 34 punti in quel di Lisbona la settimana prossima. A nulla sono valsi i 21 punti di Micah Downs per i lusitani. Tra le prestazione individuali spicca, per i sardi, quella di Rashawn Thomas, autore di 18 punti in 24′ (8/9 da 2), 4 assist e 4 rimbalzi, oltre ad un +17 di plus/minus.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

DINAMO SASSARI-SL BENFICA 100-66 (28-20, 26-8, 19-19, 27-19)

Sassari: Cooley 13, Devecchi 3, Pierre 5, Polonara 11, Spissu 7, Bamforth 15, Diop 4, Gentile 2, Magro 11, Petteway 11, Re 0, Thomas 18.

Benfica: Barroso 3, Delgado 4, Hallman 8, Silva 4, Snider 8, Conceicao 1, Downs 21, Fonseca 7, Lima 3, Lisboa 0, Mario 2, Suarez 5.

Risultato finale: Sassari-Benfica 100-66

Punti: Micah Downs 21, Rashawn Thomas 18, Scott Bamforth 15

Assist: Terran Petteway 6, Dyshawn Pierre 5, Scott Bamforth e Rashawn Thomas 4

Rimbalzi: Quentin Snider, Stefano Gentile, Scott Bamforth e Achille Polonara 5













Credit Ciamillo