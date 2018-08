Calendario Champions League 2018-2019: tutte le partite di Juventus, Inter, Roma e Napoli. Date, programmi, orari e tv

L’urna di Montecarlo ha stabilito la composizione dei gironi della Champions League 2018-2019. Juventus, Inter, Roma e Napoli conoscono il loro destino e le avversarie che dovranno affrontare nella prima fase della massima competizione europea.

Sorteggio tutto sommato positivo per la Juventus, inserita in prima fascia. I bianconeri incroceranno il Manchester United e il Valencia, oltre agli svizzeri dello Young Boys, in un girone che presenta qualche insidia ma che vede la squadra di Cristiano Ronaldo nettamente favorita. Sorride anche la Roma, che ha sì pescato il Real Madrid campione in carica, ma che oltre agli spagnoli affronterà il CSKA Mosca e il Viktoria Plzen, squadre ampiamente alla portata.

Meno bene, invece, Napoli e Inter. I partenopei sono stati particolarmente sfortunati, perché oltre al Paris Saint-Germain dalla prima fascia hanno pescato la squadra più forte della terza urna, il Liverpool finalista della scorsa edizione, in un girone completato dalla Stella Rossa. Qualificazione complicata anche per i nerazzurri, invece, che erano inseriti in quarta fascia, se la dovranno vedere con Barcellona, Tottenham e PSV.

Le partite della Champions League saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky Sport HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, la RAI trasmetterà la partita del mercoledì di una squadra italiana in chiaro in tv e in streaming su Rai Play.

Il calendario di Juventus, Inter, Roma e Napoli nella Champions League 2018-2019

18 settembre

ore 18.55 Inter – Tottenham

ore 21.00 Stella Rossa – Napoli

19 settembre

ore 21.00 Real Madrid – Roma

ore 21.00 Valencia – Juventus

2 ottobre

ore 18.55 Juventus – Young Boys

ore 21.00 Roma – Viktoria Plzen

3 ottobre

ore 21.00 PSV – Inter

ore 21.00 Napoli – Liverpool

23 ottobre

ore 21.00 Roma – CSKA Mosca

ore 21.00 Manchester United – Juventus

24 ottobre

ore 21.00 Barcellona – Inter

ore 21.00 PSG – Napoli

6 novembre

ore 21.00 Inter – Barcellona

ore 21.00 Napoli – PSG

7 novembre

ore 18.55 CSKA Mosca – Roma

ore 21.00 Juventus – Manchester United

27 novembre

ore 21.00 Roma – Real Madrid

ore 21.00 Juventus – Valencia

28 novembre

ore 21.00 Tottenham – Inter

ore 21.00 Napoli – Stella Rossa

11 dicembre

ore 21.00 Liverpool – Napoli

ore 21.00 Inter – PSV

12 dicembre

ore 18.55 Viktoria Plzen – Roma

ore 21.00 Young Boys – Juventus













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Bestino / Shutterstock.com