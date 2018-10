PSV Eindhoven-Inter, Champions League: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi mercoledì 3 ottobre si gioca PSV Eindhoven-Inter, match valido per la Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri, dopo il successo in rimonta di due settimane fa contro il Tottenham a San Siro, voleranno in Olanda per andare a caccia della seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale: i ragazzi di Luciano Spalletti puntano in alto e un’affermazione in trasferta sarebbe pesantissima in ottica qualificazione agli ottavi di finale. L’Inter, dopo un inizio di stagione molto complicato, si è rialzata nelle ultime settimane, ha raddrizzato la classifica in campionato e ora vuole puntare in alto anche in Europa facendo sognare tutti i propri tifosi.

Mauro Icardi e compagni sono attesi da un incontro abbastanza complicato contro il PSV Eindhoven che, dopo essere stato travolto dal Barcellona per 4-0 nel match d’apertura, proverà sicuramente a riscattarsi di fronte al proprio pubblico. Si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante, aperta a ogni risultato ma con i meneghini che partiranno leggermente favoriti nel pronostico vista la caratura della propria rosa e il buon momento di forma.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di PSV Eindhoven-Inter, match valido per la Champions League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE:

21.00 PSV Eindhoven-Inter

PSV EINDHOVEN-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com