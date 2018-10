VIDEO Mauro Icardi, gol del vantaggio in PSV-Inter 1-2: il capitano fa volare i nerazzurri in Champions League

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSV-INTER

Mauro Icardi ha portato l’Inter in vantaggio nella sfida contro il PSV Eindhoven valida per la Champions League 2018-2019. Il capitano ha siglato il 2-1 con uno dei suoi guizzi: colpo di testa per scavalcare portiere e difensore, poi diagonale per insaccare con grande classe. I nerazzurri hanno ribaltato la contesa e ora sperano di conquistare la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale. Di seguito il VIDEO del gol di Mauro Icardi in PSV Eindhoven-Inter 1-2.

Captain Icardi setting #FCIM up for a 2nd comeback in a row.#PSVInter pic.twitter.com/EnxSjyS3QL — fuboTV (@fuboTV) October 3, 2018













Foto: bestino / Shutterstock.com